La collita d'oliva a Itàlia baixa un 57% i associen la davallada als efectes del canvi climàtic

La collita d'olives a Itàlia ha experimentat un descens del 57% -la pitjor dada dels darrers 25 anys-. Els pagesos italians han sortit al carrer reclamant que el govern prengui mesures i associen la situació als efectes d'un clima que ha virat cap a temperatures extremes fet que ha provocat l'augment de les plagues i ha minvat la qualitat de les olives.



Itàlia veu un descens del 57% en la collita d'olives com a resultat del canvi climàtic, segons els investigadors. El clima extrem i les plagues van ser els causants del descens més important en la collita d'olives a Itàlia en els darrers 25 anys. La magnitud és tal que podria deixar el país depenent de les importacions d'oli a partir de l'abril.

Un article publicat a The Guardian planteja que les oliveres de la Mediterrània han estat afectades per fenòmens associats a les prediccions del canvi climàtic: precipitacions erràtiques, gelades de primavera, vents forts i sequeres d'estiu. El reportatge recull l'opinió del director del Centre Euromediterrani de Canvi Climàtic, Riccardo Valentini, indicant que hi ha patrons d'observació clars que apunten a aquest tipus d'extrems meteorològics com a principals causants d'una productivitat alimentària baixa. Assegura que a les oliveres de la Mediterrània els afecta negativament tan les temperatures massa baixes a la primavera com les onades de calor i llargues sequeres a l'estiu. Aquests extrems són determinants i els indicis auguren escenaris d'aquest tipus cada vegada més freqüents, diu.

Les oliveres es debiliten a causa d'aquests extrems meteorològics i, tot i que es recuperen, resten més vulnerables a brots de plagues com la del bacteri xylella fastidiosa, o l'infestació de la mosca de l'oliva que ha causat estralls en plantacions de Grècia i Itàlia. La unió de camperols Coldiretti d'Itàlia estima que el cost del col·lapse de l'oli d'oliva aquest any ja ha assolit els 1.000 milions d'euros. El clima també influeix en la qualitat de l'oliva, així l'oli d'oliva ha de complir amb criteris organolèptics (com els nivells d'acidesa) abans que es pugui classificar com a verge extra, i aquest es veu afectat per les condicions de creixement de l'oliva.

Les dades que els científics tenen sobre la taula mostren com les temperatures mitjanes a la Mediterrània ja han augmentat un 1,4ºC per damunt dels nivells preindustrials, en comparació amb una mitjana global d'aproximadament 1ºC, i la precipitació ha disminuït un 2,5%.



Més enllà d'Itàlia, la comissió europea ha calculat que les collites d'oliva del 2018-19 han caigut un 20% a Portugal i un 42% a Grècia, tot i que les fonts de la indústria van dir que les xifres finals podrien ser significativament pitjors.

L'article conclou que ja que les oliveres segueixen un patró de producció conegut com a suport altern, és a dir, anys dolents que s'intercalen amb produccions bones, la UE confia que la cistella global europea quedi compensada per l'augment de la collita de l'estat espanyol, el major productor d'Europa.