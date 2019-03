El Prat de Llobregat impulsa els horts municipals com a oferta d’oci comunitari per als més joves

Des de fa més d’una dècada, El Prat de Llobregat té horts per a persones grans majors de 64 anys, però ara vol apostar per estendre aquesta oferta d’oci a l’aire en lliure a persones de totes les edats. D’aquesta manera, es vol afavorir una millora en la qualitat de vida dels usuaris i el reforç de la idea de comunitat, gràcies a la participació de persones de diferents edats i col·lectius, a més de fomentar la convivència, la solidaritat i la col·laboració.

L’any 2015, es van posar en marxa 44 horts urbans per a persones de 18 a 64 anys. Degut a l’alta demanda, l’Ajuntament n’ha creat, ara, 39 més. En total, doncs, el Prat compta amb 200 horts, 83 per a persones de 18 a 64 anys, 108 per a gent gran i nou més per a programes de serveis socials.

Justament aquest diumenge la ciutat celebrarà la jornada de portes obertes dels 39 horts urbans nous, que volen millorar la qualitat de vida dels veïns. La jornada de portes dels nous horts urbans, situats entre el camí de la Bunyola i la carretera de la Platja, tindrà lloc durant tot el matí. Durant la jornada, es farà entrega de les claus als adjudicataris dels nous horts urbans, a més d’oferir diverses activitats. El perfil dels adjudicataris dels horts urbans per a persones de 18 a 64 anys és majoritàriament masculí (un 65,85% d’homes) i, pel que fa als grups d’edat, la gran majoria (82,93%) tenen entre 30 i 64 anys, mentre que un 17,07% té entre 18 i 30 anys.



Així, l’Ajuntament ha adjudicat en règim d’ús temporal per un període de cinc anys els nous espais de conreu. Es tracta de parcel·les de 60 metres quadrats equipades amb un punt d’aigua. L’àrea també està equipada amb un espai comú amb armariets per guardar les eines, contenidors de reciclatge, préstec gratuït de motocultor, zona d’estada amb espai infantil i familiar, banys adaptats i aparcaments per a vehicles i bicicletes. Els horts urbans estan concebuts per a un ús comunitari.

L’ajuda de professionals

El programa compta amb un equip de professionals encarregats de la gestió diària, el manteniments i la dinamització d’aquestes espais, que també atenen les necessitats i les demandes dels usuaris i usuàries dels horts. A partir de la propera tardor, els horts comptaran amb un nou i millor sistema de reg.

En èpoques de sequera, els dipòsits d’aigua actuals no podrien cobrir la forta demanda dels horts totes les hores del dia. A més, la pressió de l’aigua és diferent en cada parcel·la. Un nou gran dipòsit d’aigua i bombes d’impulsió solucionaran aquests problemes, mentre una renovada xarxa, en forma d’anelles amb ramificacions, permetrà controlar i repara les fugues sense afectar la totalitat dels horts.