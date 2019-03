Models d'èxit en gestió de residus dels Estats Units, Itàlia i Àustria inauguren el tercer #WasteInProgress de Girona

El Fòrum Internacional de Residus #WasteInProgress ha ha inaugurat aquest dimecres la seva tercera edició amb tres casos d'èxit sobre experiències de pagament per generació de residus a Seattle (Estats Units), Vall d'Aosta (Itàlia) i Estíria (Àustria). Més d'un miler de persones participen a les jornades, que es faran fins divendres a l'edifici de Fira de Girona i on hi ha vuit ciutats convidades.

Durant la inauguració, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha afirmat que l'esdeveniment situa la ciutat com un "referent internacional en la gestió de residus". Per la seva banda, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha destacat el creixement en el nombre d'inscripcions i de participació d'empreses, que han passat de les 21 del primer any a les 31 actuals. El director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost, a més, ha dit que es tracta d'una “bona oportunitat” per conèixer experiències d'altres països i regions.

Després de la jornada d’aquest dimecres, aquest dijous serà el torn de tres models més de gestió de residus municipals. Es tracta de Gran Besançon (França), que amb 192.042 habitants se situa en un percentatge del 68%; Twente Milieu (Holanda), on l'índex de reciclatge és del 70% a través de la recollida en contenidors; i Leipzig (Alemanya), que porta més de quinze anys d'experiència en sistemes de pagament per generació i amb un dels millors resultats del país. El darrer dia, aquest divendres, es tancarà el fòrum amb les experiències d’Aes-Born Na Mona (Irlanda), Berna (Suïssa) i Vèneto (Itàlia).