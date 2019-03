Barcelona i cinc ciutats més de l'Estat reclamen una “transició energètica democràtica”

El regidor de l'àrea d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Madrid, Jorge García Castaño, ha dit que l'energia forma part de “l'agenda comú de les ciutats” i que serà “clau” que siguin “capaces de marcar l'agenda”. Al seu torn, la segona tinent d'alcaldia i regidora de Presidència, Afers Socials i Educació de Cadis, Ana Fernández, ha recordat que “cap canvi important ha sortit mai de les institucions”, mentre que el regidor d'Energies Renovables i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de València, Berto Jaramillo, ha denunciat que hi ha un “capitalisme d'amiguets en l'oligopoli de l'energia”.

Per la seva banda, l'alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha dit que el debat ara està en “com es fa la transició energètica” i ha subratllat la importància que aquesta sigui “justa” i “democràtica” i que “no deixi a ningú enrere”. També ha remarcat l'important paper que tenen les ciutats en la matèria i la necessitat de “treballar en xarxa”.

L'alcaldessa de Barcelona ha dit que la transició energètica és un “tema prioritari” perquè el model actuat està “fracassat”. Ha defensat que l'energia ha de considerar-se “un dret i no una mercaderia” i ha denunciat la “manca de transparència” de “l'oligopoli” energètic. A més, Colau ha remarcat que ha estat la ciutadania la que ha “marcat el canvi” en qüestions energètiques i ha denunciat els “obstacles” que les grans elèctriques van posar en el moment de la posada en marxa de Barcelona Energia. “Quan toques privilegis surten els obstacles”, ha subratllat.

Representants dels ajuntament de Barcelona, Saragossa, Pamplona, Madrid, València i Cadis han reclamat aquest dimarts que la transició energètica sigui “democràtica” i que no “deixi a ningú enrere”. Durant la primera edició del congrés ‘Transició Energètica i Ciutat’, organitzat per la regidoria d'Energia de l'Ajuntament de Barcelona, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que l'operador energètic municipal té prop de 1.000 usuaris, després que s'obrís a la ciutadania a principis d'any.

