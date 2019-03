El moviment feminista crida a la vaga general de dones, lesbianes i trans el 8M per superar “l'èxit” de l'any passat

El moviment feminista crida a fer del Dia Internacional de la Dona una jornada “històrica” de lluita contra la desigualtat de gènere amb la intenció de “superar l'èxit” de l'any passat. En una roda de premsa, entitats feministes han demanat a totes les dones, lesbianes i trans que facin vaga laboral, de consum, de cures i estudiantil i que participin en les manifestacions unitàries organitzades per tot Catalunya.

A Barcelona, la marxa anirà de plaça d’Espanya a plaça de Catalunya i estarà dividida en dos blocs, un primer dedicat al moviment feminista amb dones, lesbianes i transsexuals, i un grup mixt, al darrere. La vaga està secundada per 150 organitzacions feministes i 550 entitats de la societat civil, entre ells, els sindicats UGT, IAC, CGT i CNT que han convocat una aturada laboral de 24 hores i d'altres com CCOO, que proposa aturades parcials de dues hores.

En la presentació de la vaga, Pulido, ha clamat contra la “societat patriarcal” que “invisibilitza” i “precaritza” dones, lesbianes i trans. “Pràcticament podríem utilitzar el manifest de l'any passat”, ha afegit, "la diferència ara és que les dones s'estan organitzant i pressionat", ha concretat. Amb aquesta mobilització, la coordinadora vol “visibillitzar el paper de les dones” com a “sostenidores del món”. “Sense aquest treball el món no funciona”, ha assegurat.

Els comités de vaga han organitzat manifestacions a les capitals de les demarcacions i a ciutats com Badalona, Berga, Calella, Figueres, igualada, Manresa, Terrassa o Agramunt. A Barcelona s'ha convocat una manifestació unitària a les 18.30 hores a plaça d’Espanya. La mobilització es distribuirà en dos blocs, un primer de dones, lesbianes i trans convocades a Gran Via amb Entença.

A plaça d’Espanya hi haurà el grup mixt, format per homes i dones de les 550 associacions, sindicats i partits polítics que han donat suport a la protesta. La marxa continuarà per Gran Via fins a passeig de Gràcia i finalitzarà a plaça Catalunya, on es llegirà un manifest i hi haurà música, dansa i teatre.

Sota el lema Ens aturem per canviar-ho tot, la protesta s'esténdrà a tots els àmbits de treball que habitualment recauen en les dones, també en el sector de les cures i el treball no remunerat. Per ajudar a les dones a “descansar” del treball reproductiu, s'organitzaran diversos punts de cures a la ciutat de Barcelona formats per “homes solidaris” que es faran càrrec d'aquestes feines.

“Ens veiem el dia 8 de març, volem que es pari el món però després hi haurà molta feina per fer i convidem a totes i a tots a sumar-s'hi”, ha afirmat Pulido. “Aquesta vegada comptem amb un any d'organització a pobles i ciutats i hem plantejat la vaga d'una manera molt diversa, com una protesta on hi cabem totes. El nostre és un feminisme del 99%”, ha afegit.

En aquesta línia, les entitats presents han volgut defensar la seva solidaritat amb les dones migrades, doblement explotades per la seva condició de dones i pel seu orígen. En la presentació de la vaga, un col·lectiu de dones migrades ha llegit un manifest que ha reivindicat la necessitat que el moviment feminista sigui també “antirracista”.