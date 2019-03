Els vins del Parc de Collserola, al mercat de vi i formatge de Vallvidrera

El diumenge 10 de març se celebrarà una nova edició del Mercat de Vi i Formatge a la plaça del Centre Cívic Manuel Vázquez Montalbán, de Vallvidrera. Entre els expositors es podrà trobar els elaboradors dels vins de Can Calopa, del Parc de Collserola.

Com ja és tradicional, a pocs dies d'inici de primavera, el Mercat de Vi i Formatge arriba a Vallvidrera, una bona ocasió de tastar productes de la zona, com el vi elaborat al Parc de Collserola, per Can Calopa, cooperativa L'Olivera. La cooperativa, a banda de les terres de vinyes de l'Alt Urgell, gestiona també les 3 hectàrees de vinyes de la finca que l'ajuntament de Barcelona té a Can Calopa. Al celler d'aquesta masia si elabora un vi que vol ser tot un símbol representatiu de la ciutat.

Durant tot el dia una vintena de parades de vi català i de formatge d’elaboració artesana i de tot tipus seran protagonistes, compartint espai amb altres elaboradors de productes tradicionals com ara embotits, melmelades o olives. Cal destacar la presència de vins elaborats al Parc de Collserola, a més dels de Calonge i de tot l’Empordà.

Els assentadors participants són sempre persones expertes en allò que posen a la venda i podran assessorar al públic sobre les millors opcions, a més d’oferir-ne tastets perquè tothom se’n vagi a casa amb els productes que siguin més del seu gust. De fet, sovint els qui hi ha darrera de la parada són els mateixos elaboradors dels aliments exposats.

I és que el Mercat de Vi i Formatge té una vessant pròpiament comercial, i també una altra de més divulgativa, ja que els comerciants volen donar a conèixer les diferents varietats i característiques dels seus productes, i fer cultura del món del vi i del formatge. Per això també el Mercat s’acompanya sempre de plafons explicatius del procés d’elaboració del vi, i també del formatge, ja sigui elaborat amb llet de cabra, de vaca, d’ovella o de búfala.