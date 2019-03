Barcelona amplia la xarxa de mercats de pagès

Barcelona presenta un conveni amb Unió de Pagesos,per aconseguir que els productors locals de Catalunya i la petita i mitjana pagesia tinguin més facilitats per comercialitzar els seus productes a la ciutat

Barcelona presenta un conveni amb Unió de Pagesos,per aconseguir que els productors locals de Catalunya i la petita i mitjana pagesia tinguin més facilitats per comercialitzar els seus productes a la ciutat, i que el petit comerç de proximitat i els mercats municipals siguin els principals canals per aquesta aliança»

En paral·lel, Barcelona ha elaborat i fa el llançament de l’Estratègia d’agricultura urbana (EAU 2019-2030), coproduïda per l’Ajuntament i per les entitats compromeses amb l’agroecologia per augmentar la superfície agrícola a la ciutat.» Barcelona disposa actualment de 464 horts urbans i hi ha previstos prop d’una vintena horts més.

El barri d’Horta estrena un noumercats de pagès, a la plaça Bacardí, dinamitzat per l’associació SlowFood, on els propis productors i productores ofereixen a laciutadania productes frescos, de proximitat i de temporada.Amb aquest mercats ja són 8 els mercats de pagèsques’han posat en marxaala ciutat, en el marc de l’estratègiad’Impuls de la Política Alimentària, desenvolupada pel Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consumper impulsar unnou model agroalimentari sostenible, just i saludable com demana el pacte de Milà.

Així doncs la ciutat ja compta amb mercat de pagès al Guinardó(Plaça Maragall) / Horta (Plaça Bacardí) / Vallcarca (Plaçeta del Metro) / Sants (Plaça Bonet i Muixí) / Poble-sec (Parc de les Tres Xemeneies) / El Raval (Plaça de Sant Galderich) / Eixample (Espai Germanetes) / i Fort Pienc (Plaça Andre Malraux).

Actualment l’Ajuntament, Mercabarna, Unió de Pagesos, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona estan treballant dos projectes per facilitar que els paradistes i petits comerços puguin accedir més fàcilment a aquest productes mitjançantuna plataforma innovadora que posi en contacte els dos agentsi un programa de suport comunicatiu als paradistes que vulguin apostar per aquest models. Aquests projectes formen part de l’aposta de l’Institut de Mercats per posar en valor i enfortir la presencia de producte local, fresc i de temporada als mercats municipals. De fet la convocatòriad’ajuts d’economia de proximitat i comunitària “Impulsem el que fas” de Barcelona Activa de2019, que s’obrirà a l’abril, oferirà una nova modalitat amb 250.000 euros per donar suport a accions d’associacionsde paradistes i comerços o altres actors socials que estiguin dedicades a impulsar un model agroalimentari més sa, just i sostenible.

A banda dels 8 mercats estables, aquestasetmana s’ha posta en marxa a Sant Andreu una petita iniciativa per portar menjar fresc, local, ecològic i de temporada al barri de Baró de Viver, amb mancança comercial. El projecte es diu Lo Tragineri és com una parada de mercat complerta.L’objectiu de totes aquestes iniciatives és que els ciutadans puguin accedir a productes de models alimentaris sostenibles, locals i sans.

A més dels mercats on els productors poden vendre directament els seus productes, Barcelona ha estat pionera en la implantació dels horts urbans, una xarxa que s’ampliarà amb la implantació de l’Estratègia d’Agricultura Urbana.Existeixen diferents tipologies d’horts:

Xarxa horts municipals: 15 horts amb 398 parcel·lesamb un total 356 usuaris/es individualsi 470 usuaris i usuàries d’entitats.

Horts escolars:355

3 Finquesamb agricultura urbana:Can Calopa de producció de vi municipal,mandarines ecològiques de Can Carlets, i hortalisses als camps del Rec Comtal.

Horts comunitaris,socials i terapèutics, d’iniciativa ciutadana o municipal(projectesPla buits i Mans al verd): 72(d’iniciativa ciutadana) + 13 (iniciativa municipal).

Horts privats singulars: 6

Tot plegat fa un total de 464 horts al terme de la ciutat.