Seat traurà al mercat un cotxe esportiu totalment elèctric el 2020

El vehicle ha estat creat basant-se en la plataforma MEB del Grup Volkswagen, una matriu elèctrica modular creada aquest any passat per a la fabricació de cotxes totalment elèctrics. Seat es converteix en la segona marca automobilística en incorporar un vehicle totalment elèctric basat en aquesta plataforma.

Seat traurà un vehicle esportiu 100% elèctric el 2020 que portarà per nom el-Born. Comptarà amb funcions autònomes de nivell 2, que permetrà al conductor treure les mans del volant tot i que haurà de seguir en alerta constant. El nou model de Seat es carregarà amb bateries d’alta densitat, amb una capacitat de 62 kWh, i ho farà en 47 minuts. El vehicle podrà disposar de fins a 420 quilòmetres d’autonomia i podrà assolir els 100 km/h en 7,5 segons. El-Born rep el nom d’un dels barris de Barcelona, que és on ha estat dissenyat i desenvolupat, però es fabricarà a Zwickau, a Alemanya. El nou cotxe elèctric es presentarà públicament en el Saló Internacional de l’Automòbil de Ginebra 2019.

