Espais Naturals de Ponent aposta per generar productes amb els recursos naturals del territori

El projecte Espais Naturals de Ponent aposta per generar productes a través dels recursos naturals del territori i posicionar Ponent com a destí ecoturístic. En un acte al convent de Sant Bartomeu de Bellpuig (Urgell), s'ha donat a conèixer els objectius a assolir durant aquest 2019 amb una aposta per mantenir un programa d'activitats que s'allargarà fins al desembre i que incorpora noves propostes culturals com el teatre familiar i activitats esportives de baix impacte.

A l'acte també s'ha presentat el projecte 'Onenanthe', que vol rehabilitar antigues cabanes i aixoplucs de pedra seca i convertir-los en observatoris de fauna silvestre als espais naturals protegits.

El projecte Espais Naturals de Ponent arrela al territori a través de diferents accions que s'han dut a terme al llarg d'aquests tres anys i ha aconseguit crear una xarxa de contactes als nous espais naturals per treballar de manera conjunta i desenvolupar noves ofertes de turisme sostenible. L'associació Leader Ponent, impulsora de projecte, així com també de manera consensuada amb tots els agents que en formen part, vol generar enguany producte que faciliti el desenvolupament d'un turisme sostenible al territori a través del recurs natural existent, fomentant la participació activa d'ens locals, entitats, associacions, empreses privades i agents econòmics per enxarxa el projecte i garantir la dinamització i preservació dels espais naturals de Ponent.



Com a mostra d'aquesta voluntat, des de l'Associació s'ha presentat un audiovisual que detall el projecte 'Oenanthe', que neix amb la col·laboració del projecte Col·laboraXPaisatge i amb la influència d'iniciatives territorials com 'La Caseta de l'Òliba' i ''Els Sentits' de Vallbona de les Monges. El projecte té com a objectiu rehabilitar antigues cabanes i aixoplucs de pedra seca que han quedat malmeses amb el pas del temps, incorporar-hi un vidre espai i convertir-los en observatoris de fauna silvestre dels espais naturals protegits per la Xarxa Natura 2000 de les comarques de Ponent.



Durant el 2018, s'inicià el projecte rehabilitant una cabana de volta i un aixopluc com a observadors de fauna. El primer, al terme municipal de Preixana, i el segon, al terme de Castellserà, situats a la Serra de Bellmunt Almenara i als Secans de Belianes-Preixana, respectivament. Amb aquest projecte es vol preservar el patrimoni de pedra seca i la seva tècnica als espais naturals de Ponent i donar a conèixer el valor d'aquest alhora que es fomenta la biodiversitat.



Per tercer any consecutiu, Espais Naturals de Ponent presenta una proposta àmplia d'activitats per apropar el públic als espais. De març a desembre de 2019, el projecte programa 56 activitats de diferents tipus, repetint així una agenda completa com la que ja es va presentar al 2018, que va acollir al voltant de 2.000 persones.