La reintroducció d'esturions a l'Ebre pren forma amb el trasllat de quatre exemplars des de França a la Ràpita

L'Institut pel Desenvolupament de les Comarques Ebrenques (IDECE) gestionarà el trasllat de quatre esturions, criats en captivitat a França, a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). És la primera fase per reintroduir aquesta espècie a l'Ebre, dins el projecte Life MigratoEbre, juntament amb la recuperació de la saboga, la llamprea i l'anguila, espècies migradores amenaçades.

Un dels reptes per reintroduir l'esturió és el seu trasllat, i per a aquesta fita s'ha organitzat "una infraestructura sense precedents", amb un viatge dimarts vinent, supervisat en tot moment per tècnics, i retransmès a través de les xarxes socials, des del centre de conservació MIGADO de St. Seurin-sur l'Isle fins a l'IRTA de Sant Carles de la Ràpita. Durant un mes l'IRTA estudiarà la seva adaptabilitat i aclimatació.

L'IDECE gestionarà el trasllat dels quatre esturions europeus procedents de Burdeus (França), juntament amb l'associació de conservació francesa MIGADO i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).



Els quatre exemplars són mascles, d'uns 2 metres de longitud aproximadament, i viatjaran en un camió aclimatat a -2 graus centígrads, en dos tancs de 2,5 metres de diàmetre i una capacitat de 3.000 litres d'aigua. Els esturions aniran acompanyats per uns tècnics que supervisaran en tot moment el nivell de salinitat, d'oxigenació de l'aigua i de l'espai, perquè els peixos no pateixin cap mena d'estrès. És un viatge de 700 quilòmetres, que faran en 11 hores.



L'IRTA ja té preparades unes instal·lacions on s'estudiarà l'aclimatació i adaptabilitat dels peixos. Es tracta d'uns tancs d'aigua de 62 metres cúbics, on estaran 30 dies, abans de la seva exposició pública. Els exemplars hauran d'estar aïllats per estudiar-ne els hàbits alimentaris i comprovar les seves condicions d'adaptació a la salinitat, que es farà evolucionar del 20% al 35%, en 15 dies. Un cop obtinguda la informació, els exemplars tornaran al centre de MIGADO a França, on van ser criats en captivitat.



Aquesta serà la primera fase del projecte MigratoEbre per obtenir dades i esbrinar si l'esturió europeu pot tornar al riu Ebre quatre dècades després, i ha calgut superar molts processos burocràtics i una logística complexa. En una altra fase, es faran visites guiades perquè els ebrencs es tornin a familiaritzar amb aquesta espècie.



Tot el procés, "delicat i complex", es difondrà per les xarxes socials de l'IDECE. Durant el trajecte de França a la Ràpita, els tècnics faran una cobertura informativa amb fotos i vídeos. Quan els esturions ja estiguin instal·lats a l'IRTA, una càmera retransmetrà en directe l'interior de l'espai on es troben els tancs d'aigua. El tractament als esturions es podrà veure en temps real.