La bretxa salarial es cronifica: les dones a Catalunya cobren una quarta part menys que els homes

Les dades del darrer informe del Departament de Treball d’Afers Socials i Famílies corroboren que la bretxa salarial a Catalunya és del 23%. Segons la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, tardaríem 217 anys en eradicar la bretxa salarial, si no actuem. “Les dones treballem menys, cobrem menys, tenim menys parcialitat, menys reconeixement i ens trobem en un terra enganxós que ens deixa en els nivells més baixos de la bretxa salarial”, afirma la directora.

La responsable del Observatori de Treball, Manuela Redondo, declara que l’indicador de la bretxa salarial no es l’únic que em de tenir en compte, exemplificant que la taxa d’atur és de dos punts superior a la dels homes. Altres dades del darrer informe confirmen que la taxa de parcialitat és més alta i el sou de les dones ha augmentat un 0,8% pel fet de treballar més hores. El dels homes ha crescut un 0,2%.

Les bretxes per edat s’amplien conforme les persones són més grans. “Són dades inacceptables que ratifiquen que s’han de fer noves polítiques” reitera la directora genera d’Igualtat, Mireia Mata. Els plans d’igualtat consisteixen en trencar aquesta bretxa salarial formant a treballadors, directors i recursos humans. Durant l’any 2018 s’han invertit 865 mil euros per poder fer els plans d’igualtat.

Actualment a Catalunya hi ha 147 empreses registrades que l’han aplicat. La directora general apel·la que en un futur sigui obligatori per a les empreses enregistrar-se per a que aquests plans “es converteixin en molts més”.