Les 3.745 persones de la Generació kWh de Som Energia posen en marxa una nova planta solar d'autoproducció col·lectiva

La planta solar de Fontivsolar, a Fontiveros (Àvila), ha començat a generar electricitat. Es tracta de la segona planta finançada per les 3.745 persones que formen part de la Generació kWh, una iniciativa col·lectiva de la cooperativa Som Energia que va començar a mitjans de 2015. Gràcies a les aportacions d'aquestes persones s'ha pogut dur a terme una inversió de 851.400 euros, que ha permès adquirir i posar en marxa la instal·lació fotovoltaica. En el moment de la compra, la construcció de Fontivsolar havia quedat aturada. Després de fer una revisió de la instal·lació existent, la cooperativa en va reprendre la construcció i en va acabar la tramitació.

