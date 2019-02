L'Agència Catalana de l'Aigua inverteix 2,8 milions en millorar la xarxa de control hidrològica

Segons ha informat el Departament de Territori i Sostenibilitat es poden presentar ofertes fins al 22 de març, i la durada del contracte serà de dos anys. La xarxa Sicat mesura paràmetres com el nivell, volum i cabals de sortida d'embassaments, nivell i cabals d'aigua a riu i derivacions d'aigua, nivells d'aqüífers o la qualitat dels recursos subterranis i superficials, entre d'altres.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació per 2,8 milions d'euros el contracte de millora i manteniment del Sistema de Control de l'Aigua en el Territori (Sicat), una xarxa de més de 130 punts de control escampada a les conques internes d'arreu del país.

