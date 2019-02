Barcelona acull el primer saló ‘Free From Plastic Packaging’ destinat a la indústria alimentaria

Els embalatges sense plàstic cobreixen les modalitats dels clàssics embalatges de paper i cartró, però també dels realitzats a partir d'arròs, de blat, entre altres; o aquells que són biodegradables, compostables, reciclats o aquells realitzats amb qualsevol altra alternativa al plàstic. ‘Free From Plastics Packaging’ neix amb la voluntat de ser el saló europeu més especialitzat en embalatges lliures de plàstics i en alternatives al plàstic; i busca dirigir-se, principalment, als dissenyadors, fabricants i comerciants d'embalatges destinats a ús alimentari.

El saló se celebrarà per primer cop a Barcelona, en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, del 28 al 29 de maig. Els embalatges sense plàstic cobreixen les modalitats dels clàssics embalatges de paper i cartró, però també dels realitzats a partir d'arròs, de blat,...; o aquells que són biodegradables, compostables, reciclats o aquells realitzats amb qualsevol altra alternativa al plàstic.

El saló Free From Plastics Packaging, que es durà a terme paral·lelament a la celebració de la firaFree From Functional & Health Ingredients, constarà d'una mostra i un complet programa de conferències destinades a atreure als líders europeus al sector del processament i embalatge d'aliments. A la part expositiva hi seran presents més de 300 companyies provinents de 34 països, entre elles líders del sector com ASPACK, Mintel, Eska, Granarolo, Ballyfabs International, Bio4Pack, Korea Pavilion, Pedon, Schnitzer i molts d'altres.

"Motivats per la creixent conscienciació del consumidor i per l'aparició de moviments socials com Clean Seas o Turn the Tide on Plastics, diversos dissenyadors i productors d'embalatges ens van transmetre la necessitat de tenir un esdeveniment estrictament orientat a les alternatives al plàstic per a les indústries del sector alimentari i de begudes" explica Ronald Holman, director del saló. "Centrant-nos exclusivament en alternatives al plàstic i enginyoses soluciones de packaging més enllà del plàstic, volem oferir als assistents a la firi un exhaustiu panorama del sector que no trobaran en altres salons amb una visió més generalista del sector de l'embalatge".

Un dels esdeveniments més rellevants del saló Free From Plastics Packaging és el programa Matchmaking organitzat per European Enterprise Network, una iniciativa europea amb la que s'esperen concertar 500 sessions de tu a tu entre exhibidors i compradors de tot el món. Les sessions de conferència gratuïtes inclouen un total de 60 presentacions que cobreixen una àmplia gamma de temes relacionats amb el mercat.