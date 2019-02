La Taula del Sénia vol multiplicar per set la producció de les oliveres mil·lenàries

La Taula del Sénia ha engegat un projecte per produir més oli procedent de les oliveres mil·lenàries a la zona del Montsià i el Baix Maestrat. Actualment, tenen catalogats uns 5.000 exemplars, dels quals només un miler produeixen oli. Davant la demanda del mercat i la poca quantitat d'oli produït enguany, 11.500 litres certificats per la marca Farga Milenaria, l'ens vol assolir una collita d'entre 8.000 i 10.000 litres d'oli de cara la campanya del 2019.

Per això, s'ha previst fer un inventari de les finques abandonades i en desús per recuperar-les. Paral·lelament a l'inventari, iniciat aquest gener i que s'allargarà fins al juny, s'oferiran els terrenys a aquells aturats o agricultors en actiu que se'n vulguin fer càrrec. La iniciativa rep una subvenció de 51.792 euros del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Cada any desapareixen una desena d'oliveres monumentals, segons apunten els responsables de la taula.

L'objectiu del projecte 'Olimil', que s'inscriu dins del programa 'Innovadors' del SOC, és "revitalitzar" i protegir les oliveres mil·lenàries del territori amb la detecció d'exemplars que no estan catalogats o bé de finques en desús. Segons la gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Teresa Adell, la majoria dels terrenys són "totalment recuperables", malgrat que alguns faci vint anys que estan abandonats.

De fet, considera que poden tornar a ser fèrtils pel cultiu en tres anys. Amb tot, Adell alerta que han detectat finques amb més anys d'abandonament on la vida de les oliveres monumentals comença "a perillar". Aquest gener s'ha iniciat la primera fase del projecte amb la contractació d'una tècnica que s'encarrega de localitzar els terrenys i inventariar-los per tal de crear una base de dades. Per ara, ja s'han detectat noves finques als municipis de Godall i Freginals, que han permès duplicar el nombre d'oliveres registrades fins al moment a Freginals, segons explica Adell.

Un cop inventariades i recuperades les oliveres pel cultiu, des de la taula del Sénia es confia a assolir entre 8.000 i 10.000 litres d'oli produït en la propera campanya. De fet, la gerent de l'ens subratlla que estan "contents i satisfets" amb la difusió del projecte, atès que ja han rebut peticions de persones per "agarrar finques" i, algunes d'elles són de fora de la mancomunitat.

98.000 signatures

En les pròximes setmanes està previst que s'entreguin al Parlament les 98.000 firmes recollides en una campanya virtual –a través del portal Change.org- per exigir que s'aprovi la proposició de llei de protecció de les oliveres mil·lenàries. "No pot ser que a Catalunya no hi hagi cap tipus de protecció i que aquests exemplars estiguin totalment desprotegits i a la voluntat dels espoliadors", denuncia Adell.

La proposició de llei s'emmiralla en la llei valenciana, vigent des del 2006 i amb reglament específic aprovat enguany. "Potser no és la millor llei de protecció del món però sí que contempla la protecció de les oliveres de més de 3,5 metres i de les finques que en contenen més d'un 60% d'aquest tipus", destaca la gerent. A més, també incorpora compensacions econòmiques pels pagesos. Per tot plegat, Adell opina que seria "molt important" que la proposició de llei tirés endavant, perquè suposaria "un primer pas" per a la conservació d'aquests "monuments vius".