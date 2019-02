El Mobile Social Congress denunciarà les condicions laborals i els impactes ambientals de la indústria electrònica

El Mobile Social Congress denunciarà en la quarta edició les condicions laborals i els impactes ambientals de la indústria electrònica amb una mirada a tota la cadena de producció i consum. Amb el títol ‘Esclavatge 2.0. De la mina a l'abocador’, aquesta iniciativa tindrà lloc el dimarts 26 i el dimecres 27 de febrer coincidint amb el Mobile World Congress (MWC), que se celebrarà la setmana que ve.

El Mobile Social no vol ser ni l'“anti-MWC” ni la “vessant social” del congrés, sinó un “espai de reflexió ciutadana” per “denunciar els greus impactes socials i ambientals” del model hegemònic d'aquesta indústria i fer d'"altaveu" d'experiències que promouen la “sobirania tecnològica i l'electrònica justa”, ha afirmat Laia Fargas, de l'ONG SETEM Catalunya, que organitza la trobada. La programació inclou la projecció d'un documental, taules rodones i tallers.

Fargas ha puntualitzat que no volen “identificar” aquesta iniciativa amb el MWC perquè precisament volen “fer visible allò que no mostra” el gran congrés de la telefonia mòbil, que tindrà lloc del 25 al 28 de febrer. Per això, ha assenyalat que hi ha “una aposta política a darrere" de no voler-se vincular ni en l'espai ni en la programació oficial del Mobile.

El tema escollit per a la quarta edició del Moble Social és la “vulneració de drets en l'àmbit laboral” i els impactes ambientals amb una mirada “holística”. “Volem denunciar l'explotació laboral i de recursos naturals d'un model depredador de producció i consum tecnològic”, ha recalcat Fargas, que ha puntualitzat que SETEM Catalunya "no està en contra de la tecnologia", sinó que vol “qüestionar” el model d'aquesta indústria i reflexionar sobre com ens hi relacionem.

Per això un dels objectius és promoure la sobirania tecnològica, per “reprendre el control de les eines i les pròpies dades perquè no estiguin emmagatzemades en espais sense que sapiguem quin ús se'n fa”. El Mobile Social Congress tindrà lloc al Pati Manning, a Barcelona, les tardes de dimarts i dimecres de la setmana que ve. Arrencarà amb la projecció del documental Projecte mòbil i el seguirà una taula rodona sobre conflictes socials i ambientals causats per l'extractivisme miner a Xile, Armènia i Zàmbia.

Tot seguit, hi ha programada una altra ponència amb el títol Esclavatge modern, treball forçós i suïcidis en la indústria electrònica, en què es presentarà un informe sobre les fàbriques xineses. També s'abordaran les condicions laborals relacionades amb aquesta indústria a Hongria i a la República Txeca, una tria que els organitzadors han fet per mostrar que la "vulneració de drets" també té lloc a Europa.

També dimarts a la tarda, tindrà lloc un taller que consistirà en una Restart party i una Install party simultànies, unes trobades per “aprendre a allargar la vida dels dispositius electrònics” i “reprendre el control de les comunicacions i dades”, ha explicat Jofre Güell, de SETEM Catalunya.

Una taula rodona amb el títol Compra pública: una eina per revertir l'explotació laboral de la indústria electrònica obrirà la jornada de dimecres i la seguirà una ponència sobre experiències de reparació i reciclatge de productes electrònics. Paral·lelament tindran lloc tres tallers per mostrar projectes de consum alternatiu: sobre l'ús conscient dels telèfons mòbils, de cocreació d'eines cloud lliures i un joc de rol sobre les dades que deixem a la xarxa.

Fargas ha reconegut que és “complex” lluitar contra el model de consum que propugna la indústria tecnològica però ha afirmat que sí que hi ha “algunes escletxes”" per fer-ho, com fer-ne un consum més ètic, si bé ha assenyalat que es tracta de “transformar la indústria”, perquè sigui més responsable i ha posat com a exemple les mesures contra l'obsolescència programada de França. El Mobile Social Congress compta amb la col·laboració del projecte Make ICT Fair i diverses entitats i el suport de la Unió Europea i l'Ajuntament de Barcelona.