El comitè d'empresa de TMB revela que un treballador jubilat del metro va morir per amiant

Els treballadors han criticat que la “irresponsabilitat” de TMB és “clara i manifesta” i que “l'únic que els interessa” als seus dirigents és “quedar bé de cara a l'opinió pública” després que la setmana passada anunciessin la compra de nous trens per substituir els afectats per amiant.

El comitè d'empresa de TMB ha denunciat aquest dijous que un treballador jubilat de la companyia va morir fa uns mesos per l'amiant després de patir un càncer. Segons ha explicat el delegat sindical, Òscar Sánchez, es tracta d'un home a qui se li van trobar fils d'amiant en el teixit respiratori després de practicar-li una biòpsia arran de la malaltia que patia.

