Els grans bancs van cobrar un 10% més en comissions el 2018: més de 9.300 milions d'euros

La gran banca espanyola, composta per Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell i Bankinter, van cobrar 9.331.000 d'euros en comissions en 2018, fet que suposa un increment del 10% respecte a 2017, segons un informe publicat per la consultora Neovantas .

Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell i Bankinter van elevar el benefici net obtingut a Espanya en un 4,5%, segons un informe publicat per la consultora Neovantas, del que se'n fa ressò l'associació de consumidors Facua.

