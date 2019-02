El Govern amplia la moratòria de llicències als terrenys de segona línia de mar de 15 municipis

Els ecologistes diuen que la Generalitat “comença a rectificar” la seva política urbanística SOS Costa Brava celebra l'ampliació de la moratòria, però reclama que s'aturi la urbanització de Sa Guarda de Cadaqués (Alt Empordà) perquè sinó “serà un fracàs”. Així respon a l'ampliació que ha fet el Departament de Territori i Sostenibilitat de la moratòria de noves llicències urbanístiques a 80 sectors de sòl urbanitzable que es troben a segona línia de mar en quinze municipis de la Costa Brava.

A més, també s'afegiran a la primera moratòria fins a vuit noves zones de primera línia de mar que no estaven en pendent, però que podrien provocar un important impacte ambiental. Aquesta mesura arriba amb l'aprovació de l'avanç del Pla Director Urbanístic (PDU) que revisarà 17 municipis que no tenen les normatives urbanístiques adaptades al marc legal català. En total, revisarà 165 sectors de sòl urbanitzable. A més, aquest avanç del PDU també analitzarà totes les parcel·les que hi hagi a primera línia de mar. A partir d'aquí, el nou planejament decidirà quins terrenys es desclassifiquen i quins no.

L'advocat de la plataforma ecologista, Eduard de Ribot, diu que estan satisfets amb la mesura que amplia més enllà de la primera franja de costa i que aquesta era una de les principals reivindicacions de l'entitat. “L'estiu passat ja vam dir que la Costa Brava era com el titànic i que calia actuar d'immediat”, afirma.

De Ribot diu que SOS Costa Brava calcula que hi ha una 247 sectors de sols urbanitzables deslligats de nuclis que podrien desenvolupar-se i celebra que, ara se n'hagin inclòs 80. “És una bona notícia, significa aturar les màquines i començar a rectificar la política urbanística del país”, ha dit. Pel què fa a Cadaqués, l'advocat de la plataforma diu que no permetran que es facin les obres i que la Generalitat i l'Ajuntament tenen les eines per aturar-ho.

“És innegociable”

Pel què fa al sector de Sa Guarda de Cadaqués, des d'Urbanisme diuen que veuen "difícil d'aturar-ho" però confien en poder disminuir el sostre i la densitat, fet que podria reduir el nombre d'habitatges previstos. Per a Ribot, para la urbanització és "innegociable" i que no s'entén perquè es va incloure a la primera moratòria i, després, deixin urbanitzar.

L'advocat recorda que van demanar a l'Ajuntament i a Urbanisme revisar la llicència i el Pla Parcial que li dona cobertura perquè només amb la “incoació de l'expedient” es podrien paralitzar les obres. “No acceptarem de cap de les maneres que es comencin unes obres que tenen una afectació natural extraordinària”, afirma Ribot, que afegeix que si es fan serà un “fracàs” de la Generalitat.