L'ACA instal·la cinc nou punts de control a les conques del Ter i el Besòs en el marc del projecte Life Alnus

El projecte Life Alnus, que té una durada de quatre anys, pretén invertir la regressió i la degradació d'aquest hàbitat de ribera a Catalunya a través d'accions que es puguin transferir a la resta de les conques ibèriques i al conjunt dels països mediterranis. Per aconseguir-ho, treballa en tres zones pilot: les conques del Besòs, de l'Alt Ter i de l'Alt Segre. Aquests espais inclouen 24 Zones d’Especial Conservació (ZEC) i un 45% de la distribució regional de l'hàbitat del vern.

Els treballs suposaran una inversió d'uns 26.000 euros i duraran sis mesos. Aquest projecte europeu, iniciat l'estiu de l'any passat, busca protegir i potenciar el bosc de ribera per excel·lència dels trams alts dels rius, que té diverses funcions ecològiques.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) instal·larà cinc nou punts de control a les conques del Ter i del Besòs en el marc del projecte Life Alnus. Es col·locaran dos a Camprodon, dos a les Masies de Voltregà i un a les Franqueses del Vallès per estudiar la relació entre les variacions del cabal d'aigua en aquests trams i el seu impacte en l'estat dels boscos de vernedes.

