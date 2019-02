Unió de Pagesos convoca una nova tractorada el dia 19 per exigir solucions a la crisi de l'avellana

L'assemblea organitzada per Unió de Pagesos aquest dijous a la nit a la Selva del Camp (Baix Camp) va acordar convocar una nova tractorada de protesta per exigir a la Generalitat i el govern espanyol solucions immediates per a la crisi de l'avellana.

La protesta tindrà lloc el pròxim dimarts, 19 de febrer: sortirà a les nou del matí de la Rambla del Morell i finalitzarà a la seu de la subdelegació del govern espanyol de Tarragona. El passat 30 de gener, quaranta tractors van marxar també entre el Morell i els serveis territorials d'Agricultura a Tarragona.

Van protestar per reclamar l'aplicació urgent de mesures que garanteixin la pervivència del sector després de la pitjor campanya que recorden els agricultors. A la disminució de la collita fins un 30% per les adversitats climàtiques s'ha sumat la devaluació de la moneda turca, que ha fet davallar el preu internacional de l'avellana.