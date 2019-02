L'IRTA i Fruit Futur acorden treure al mercat varietats de poma i pera adaptades a climes càlids

L'IRTA, Fruit Futur i Plant & Food Research, propietaris del programa de millora genètica per a la millora varietal de pomes i peres, han firmat un acord amb el líder mundial de producció i comercialització de fruita T&G Global perquè sigui l'empresa autoritzada a nivell internacional per comercialitzar les noves varietats de poma i pera adaptades a climes càlids.

Aquestes varietats han estat desenvolupades en el marc del programa de millora genètica varietal entre l'IRTA, Fruit Futur i Plant & Food Research i es caracteritzen per una "qualitat excel·lent" i una "alta coloració en condicions d'altes temperatures i escassetat d'aigua". La signatura de l'acord i la presentació del programa s'ha dut a terme aquest dimecres a la fira internacional Fruit Logística de Berlín.

En els propers anys, arribaran al mercat varietats de poma i pera adaptades a climes càlids. Són el resultat d'un programa internacional de millora genètica varietal entre l'IRTA, Fruit Futur i els socis de Nova Zelanda Plant & Food Research que pretén donar resposta als reptes del canvi climàtic.

Després d'un treball conjunt de més de quinze anys entre els socis del programa internacional, aquest dimecres han signat a Berlín l'aliança amb Turners and Growers (T&G), que serà l'empresa que tindrà la llicència a nivell mundial per fer arribar aquestes noves varietats de poma i pera als mercats i productors de tot el món. L'acte ha comptat amb la participació de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, el director general de l'IRTA, Josep Usall, i representants dels altres socis i de la firma T&G.

El programa varietal utilitza contribucions de germoplasma tant de Nova Zelanda com de l'estat espanyol per identificar pares amb les característiques clau que es requereixen per al canvi climàtic: "alta tolerància a la temperatura, baix requeriment d'aigua i fruites d'alta coloració, bona textura i excel·lent sabor i conservació". També destaca "un clar enfocament cap a la millora en la resistència a les plagues i malalties d'importància en climes càlids".

L'adaptació dels cultius a les condicions ambientals del canvi climàtic és actualment un dels principals reptes que han d'afrontar el sector i la societat per garantir una producció competitiva i sostenible d'aliments saludables, segons l'IRTA.

Programa de clima càlid

El Hot Climate Programme (HCP) el van iniciar l'IRTA i Plant & Food Research l'any 2002 amb l'objectiu de desenvolupar noves varietats de pomes i peres adaptades a zones de cultiu amb altes temperatures. En aquell moment, els productors de la península ibèrica, i concretament de Catalunya, ja van començar a experimentar problemes amb les varietats tradicionals a causa de l'augment de les temperatures: menor coloració vermella, cremades solars, textures de polpa tova i una incidència més alta en els trastorns d'emmagatzematge.

Ambdues institucions van començar a treballar plegades en aquest programa en veure que aquest problema "s'estendria a altres regions així que anés augmentant la temperatura a causa del canvi climàtic" i que, per tant, "la demanda de varietats desenvolupades per aquests entorns seria creixent arreu del món", segons explica l'IRTA.

El 2003, Fruit Futur, una agrupació d'interès econòmic formada per Actel, Fruits de Ponent, Nufri, Poma de Girona i l'IRTA, es va unir al projecte com expert en la producció comercial de pomes i peres a Catalunya i potencial interessat en aquestes varietats. El seu ampli coneixement comercial "han estat clau" en el desenvolupament i l'avaluació de les seleccions del programa de noves varietats.

Finalment, al 2018 els propietaris del programa van escollir T&G Global, responsable d'importants projectes en el desenvolupament de fruita a escala global, per comercialitzar a nivell internacional les noves varietats del programa. Aquestes varietats començaran a arribar als mercats en els propers anys i, segons l'IRTA, suposaran un "revulsiu" per incrementar el consum de fruita.