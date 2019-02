Els moviments socials de la Terra Alta exigeixen l'acció immediata del Govern per aturar els nous parcs eòlics

La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora exigeixen al Govern accions immediates per renegociar la ubicació de nous parcs eòlics a la comarca, un compromís adquirit, a principis de gener, en una reunió entre els moviments socials, les administracions locals i el president Quim Torra i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón. Chacón es va responsabilitzar de renegociar els projectes amb les empreses promotores però, passades tres setmanes, la Plataforma i l'Ateneu denuncien el silenci del Departament.

A més a més, la preocupació creix després de conèixer la tramitació d'una quarta central eòlica reversible al terme de la Fatarella. Es tracta de la modificació d'un projecte de l'any 2000 que no va rebre autorització ambiental. L'octubre passat es va tornar a presentar el document ambiental a la Generalitat.

La Plataforma en Defensa de la Terra Alta i l'Ateneu Popular La Pastora adverteixen que l'oposició política a la massificació eòlica de la comarca no ha de servir "d'arma electoral" si no "s'aborda amb la magnitud que li pertoca". Per això exigeixen una resposta "immediata i pública" de les demandes que s'han fet al Govern, en diferents comunicats i també en les reunions celebrades. Reclamen al ple del Consell Comarcal i al president, Carles Luz, que compleixin els acords de la moció que es va aprovar per unanimitat el passat 20 de desembre.

En aquest sentit, demanen a tots els grups polítics que van votar la moció contrària a la instal·lació de nous parcs eòlics a la comarca que mostrin públicament "el rebuig" a una quarta central projectada a la Fatarella. A l'Ajuntament d'aquest municipi, li exigeixen informació sobre la tramitació i les característiques d'aquest parc eòlic reversible, que també s'estén al terme de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre). "Un projecte d'aquestes magnituds no es pot tramitar a les fosques i d'esquena a la població", recriminen en un comunicat.

Aquesta nova planta eòlica, La Fatarella Nord, sumaria deu nous aerogeneradors als trenta que es preveu instal·lar a l'estiu a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca. És un projecte de Copcisa que va quedar aturat el 2003 per no rebre l'autorització ambiental.

Les dos entitats socials de la Terra Alta remarquen que la comarca és "madura i capaç de definir per ella mateixa el seu futur" i lamenten que amb aquests projectes es "menyspreï" la feina que s'ha fet les dos últimes dècades per fixar una economia basada en l'agricultura, la viticultura, el turisme i el tercer sector.