El despatx d'arquitectes RCR i l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics reben el premi G! del turisme gironí

El despatx d'arquitectes RCR ha rebut el premi G! Jordi Comas que dona el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la Diputació de Girona a diferents actors que han contribuït a la marca turística de Girona. En aquest cas, destaquen que els arquitectes s'han convertit en ambaixadors de primer nivell de la cultura gironina a l'estranger.

Així mateix, l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics han rebut el premi G! Xiquet Sabater al projecte empresarial per haver desenvolupat una experiència turística d'èxit durant més de 50 anys. En la categoria de recerca i investigació, el Patronat i la Diputació han guardonat a Laia Molina i Josep Pueyo. La proposta premiada és una anàlisi de com la regeneració mediambiental del pla de la Tudela de Cadaqués (Alt Empordà) i a la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà) pot influir en el turisme.

La Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona han entregat aquest dijous els premis G!, dedicats a persones i empreses relacionades amb el món turístic o en la difusió del territori gironí a través de diferents canals. Els guardons es reparteixen en tres categories: premis honorífics, premis de comunicació turística i un premi de recerca i investigació. En els honorífics, El despatx d'arquitectes garrotxí RCR Aranda, Pigem i Vilalta ha rebut el premi G! Jordi Comas per haver-se convertit en ambaixadors de la cultura i de la identitat de la Costa Brava i el Pirineu gironí.

També el premi G! Xiquet Sabater al projecte empresarial ha reconegut a l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics, que està formada per les empreses Triton Diving, Centre d’Immersió Roses, Unisub Estartit i Centre d’Immersió Snorkel. La distinció arriba després que aquestes empreses hagin apostat per difondre el fons marí de la Costa Brava durant més de 50 anys a partir de diferents activitats subaquàtiques, convertint-se en una experiència turística d'èxit.

Lluís Torrent ha rebut el premi G! Josep Pujol a la tasca professional per la seva dedicació al desenvolupament turístic de la demarcació. Al llarg de la seva trajectòria professional, Torrent ha destacat sobretot en la seva aportació en el sector de les agències de lloguer d'apartaments de la Costa Brava. Per altra banda, el premi G! Juli Soler ha estat per Josep Font, el cap de sala de l'Hotel Sa Punta de Pals (Baix Empordà). Soler s'ha convertit en un referent dins de la seva professió.

L'impacte turístic en zones regenerades mediambientalment

El premi de recerca i investigació Yvette Barbaza ha estat per Laia Molina i Josep Pueyo i està dotat amb 6.000 euros. Molina i Pueyo han presentat un projecte de treball de recerca titulat 'Impacte de les actuacions de regeneració ambiental del pla de Tudela i la Pletera en la demanda turística'.

Aquest estudi vol relacionar quins canvis pot provocar la regeneració mediambiental del pla de Tudela de Cadaqués (Alt Empordà) i de la Pletera de l'Estartit (Baix Empordà) en la demanda turística. Molina i Pueyo proposen estudiar si els nous espais poden atraure nous públics o es poden oferir productes turístics complementaris.

Premien dos periodistes de la revista ‘Lonely Planet Traveler’

Dins dels premis dedicats als mitjans de comunicació que han ajudat a difondre turísticament les comarques gironines, hi ha diferents categories. En la de mitjans escrits, s'ha reconegut a la periodista catalana Kris Ubach i el fotògraf Roberto Cano pel reportatge “Girona y el Empordà: Tierra de tradiciones”. Aquesta peça es va publicar a la revista Lonely Planet Traveler i en destaca la qualitat del contingut i la fotografia. El premi està dotat amb 5.000 euros.

Dins dels mitjans audiovisuals, el premi G! de comunicació ha estat pel francès Matthieu Dupont, que va fer el reportatge “Zoom Costa Brava à moto” i que es va emetre per la cadena francesa TF1. El Patronat i la Diputació han reconegut la difusió dels atractius paisatgístics de la Costa Brava del reportatge i que es presenti el territori com una destinació ideal pel mototurisme i el turisme de carretera. Aquest premi també té una dotació de 5.000 euros.

El premi de mitjans digitals ha estat per la bloguera irlandesa Jessica Norah pels dos posts publicats a 'Independent Travel Cats' i està dotat amb 3.000 euros. Per la seva banda, la també bloguera irlandesa Debbie Woodward ha guanyat el premi en la categoria de mitjans audiovisuals digitals per haver difós el turisme familiar a la Costa Brava en alguns dels vídeos penjats al canal de YouTube Saucepan Kids. Aquest premi també té una dotació econòmica de 3.000 euros.

Aquest any s'ha celebrat la tretzena edició dels guardons, que s'han entregat al teatre de Lloret de Mar (Selva). Els Premis G! de les comarques gironines es van crear el 2005 amb l'objectiu de premiar la trajectòria i la bona gestió empresarial dels professionals turístics gironines. A més, també es premien alguns mitjans de comunicació que han difós turísticament la demarcació amb l'objectiu d'atraure periodistes que expliquin els atractius de la Costa Brava i del Pirineu de Girona.