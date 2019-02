Els bancs ètics rendeixen tres vegades més que els tradicionals, segons un informe del sector

Per altra banda, els autors de l'informe assenyalen que amb la crisi el creixement dels gegants bancaris europeus s'ha detingut o alentit. "Per contra, els actius, dipòsits, préstecs i capital dels bancs ètics" augmenten amb percentatges al voltant del 10% anual en oposició al -1% de mitjana anual dels tradicionals. L'anàlisi comparativa l'han fet investigadors de la Fondazione Finanza Etica (Itàlia) i la Fundació Finanzas Éticas (Espanya).

'informe indica que mentre els primers han trobat més espai per al creixement en els darrers anys, els bancs tradicionals van haver de dedicar-se a ordenar els seus actius després de "contribuir" a la crisi financera amb instruments "d'especulació".

Els bancs ètics rendeixen tres vegades més que els tradicionals. Així ho indica un informe d'escala europea que compara el rendiment de 23 bancs ètics, com Caixa de Pollença o Triodos Bank, amb 15 de tradicionals, com ara el Santander o el Deutsche Bank. Segons el document, presentat aquest dimecres a l'Eurocambra, entre el 2007 i el 2017 els bancs ètics van tenir una rendibilitat mitjana anual de 3,98% enfront de l'1,23% dels bancs convencionals.

