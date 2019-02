El municipi d'Avià, finalista d'un premi internacional per la seva aposta pel medi ambient

El municipi d'Avià, al Berguedà, ha quedat finalista del guardó internacional atorgat per la fundació canadenca amb base a Montreal, ‘Newcities’, que “treballa per promoure nous models de ciutat sostenibles que promoguin el benestar dels seus ciutadans”.

Avià ha estat seleccionat entre 94 iniciatives presentades per 45 ciutats de 28 països i, a hores d'ara, es troba entre els 16 finalistes, entre els quals hi ha ciutats com Vancouver, Los Angeles, Ljubljana o Lisboa.

En concret, la proposta d'Avià, Avià per un bon clima, s'enfronta a les ciutats de Curridabat (Costa Rica), Lisboa (Portugal), i Moonee Valley (Austràlia). El guanyador serà anunciat a finals d'aquest mes de febrer.