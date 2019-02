Som Energia guanya el VI Premi Martí Gasull i Roig a l’exemplaritat en defensa de la llengua

Som Energia ha recollit aquest dilluns al vespre el VI Premi Martí Gasull i Roig, un guardó obtingut per votació popular després de tres setmanes de votacions en què han participat més de 5.700 votants. Aurora Pulido, representant de Som Energia ha rebut el premi de la mà del president Quim Torra i ha destacat la normalitat amb què l’energètica empra el català des del seu naixement.

Som Energia és una cooperativa comercialitzadora energètica fundada a Girona el 2010 i compromesa a impulsar un model d'energia 100 %. Sorgida al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, Som Energia és, a més d'un referent de les energies renovables, un exemple de bones pràctiques en l'àmbit socioeconòmic.

La cooperativa és una demostració de com els consumidors catalanoparlants podrien viure amb normalitat utilitzant la llengua catalana en tots els aspectes de la quotidianitat. Com va fer en edicions anteriors amb les cerveses Moritz o els supermercats Bon Preu i Esclat, el jurat dels Premis Martí Gasull ha considerat que Som Energia és un exemple que cal destacar de cara a la normalització de la llengua catalana en el sector energètic.

Els altres dos finalistes, el grup de rap en valencià Pupil·les i la Casa Amaziga de Catalunya han rebut una litografia d’Antoni Tàpies com a reconeixement i agraïment per la seva participació als premis i per la bona feina que fan a favor de la llengua catalana.