Aigua és Vida acusa Agissa d'ingressar 350.000 euros de més cada any amb el manteniment dels comptadors

L'entitat Aigua és Vida ha acusat a l'empresa d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (Agissa) d'haver aconseguit uns beneficis de 350.000 euros amb la quota de manteniment dels comptadors d'aigua. D'aquesta manera, l'entitat ha assegurat que Agissa va ingressar entre el 2012 i el 2015 uns 420.000 euros l'any, mentre que les despeses es van quedar sobre els 70.000.

Això representa un marge de benefici del 82%, que correspon als 350.000 euros anuals que ingressava de més. Des d'Aigua és Vida han assegurat que l'empresa es podria haver “enriquit amb milions d'euros per aquest concepte”, ja que no saben en quin any van començar a tenir aquest important marge de benefici en la quota de manteniment dels prop de 65.000 comptadors que gestiona.

L'entitat naturalista ha recordat que aquesta quota que paguen tots els usuaris hauria de servir com “una guardiola” que permetés renovar els comptadors periòdicament. En aquest sentit, Aigua és Vida també ha explicat que l'empresa calcula renovar el comptador cada deu o quinze anys.

Tot i així, l'entitat ha denunciat que Agissa no ha estat capaç de concretar si els usuaris paguen el comptador en deu o en quinze anys. Això podria comportar un perjudici econòmic, ja que un usuari podria pagar el comptador nou en deu anys, mentre li canvien cada quinze. A més, Aigua és Vida ha volgut comparar els preus que aplica Agissa als comptadors nous i asseguren que són quatre vegades més cars que els preus de mercat.

D'altra banda, l'entitat ha recordat que a dia d'avui el consumidor paga el comptador en donar-se d'alta de la companyia, però que del manteniment se n'ocupa l'empresa amb la quota que es cobra per a la conservació. De tota manera, està a punt d'entrar en vigor una nova legislació que responsabilitza als consumidors que els comptadors funcionin correctament. En els casos en què aquests superin els dotze anys, els propietaris podrien ser multats. Segons l'entitat ecologista, el parc de comptadors de Girona, Salt i Sarrià de Ter supera aquests dotze anys d'antiguitat.

Per això denuncien que en molts casos els consumidors ja haurien de tenir un comptador nou, però a causa de l'elevat marge de benefici que ha tingut Agissa amb aquesta quota de manteniment, no ha renovat totes les instal·lacions que pertocaven. Ara els usuaris que tinguin aquests comptadors antiquats podrien haver de pagar un comptador nou de la seva butxaca amb la nova legislació, malgrat que ja l'haurien abonat prèviament amb la quota de manteniment.