Un bus a demanda inicia el servei de Torre Baró a Nou Barris

Des del 21 de gener, ja funciona un nou autobús a demanda que s’adapta a les necessitats de mobilitat del veïnat per facilitar la connexió de la part alta de Torre Baró amb la part baixa, on hi ha tota l’oferta de serveis i transport

El servei es denomina El Meu Bus, i es tracta d’una prova pilot de dos anys que es posa en marxa en el marc del Pla de Barris amb la implicació del Districte, Mobilitat i TMB.

En la primera setmana de funcionament, el bus ha atès515 passatgers, amb una mitjana de 72 usuaris en dies feiners, i s’han registrat al servei un total de 205 usuaris.

L’Ajuntament de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han posat en marxa des del dilluns 21 de gener un nou transport amb autobús a la demanda a Torre Baró, al districte de Nou Barris, com a solució innovadora i pionera dins la ciutat que s’adapta a les necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes del barri.

Mitjançant el nou servei, que es denomina El Meu Bus, qualsevol persona potdesplaçar-se d’un punt a un altre del barri i accedir a la resta de la xarxa de transport públic amb els abonaments i targetes habituals de tarifa integrada. Només cal que l’usuari es registrii facila sol·licitud a través d’una aplicació o d’una trucada de telèfon gratuïta, i tindràel vehicle (un minibús de TMB adaptat a persones amb mobilitat reduïda) al lloc i a l’hora que el demanin.

El recorregut del bus a demanda es basa en un sistema intel·ligent que encaixa les sol·licituds de desplaçament rebudes amb antelació.El trajectees pot sol·licitar en qualsevol moment, si bé es recomana que la petició es faci amb prou antelació a l’hora de recollida per garantir el bon funcionament del servei.Hi ha 28 parades fixes per escollir el lloc de pujada, l’hora (dins de l’horari establert, de 7 a 20.30 els feiners, de 8 a 20.30 els dissabtes i de 9 a 20.30 els festius) i el punt de baixada, per a un sol dia o bé de manera periòdica.

La mateixa aplicació, que també es diu El Meu Bus i es pot descarregar de franc a les botigues virtuals d’Apple i Android, serveix per modificar una petició o cancel·lar-la.Abans de la posada en marxa del servei, se’n va difondreinformació al llarg de dues setmanes.

Balanç de la primera setmana de servei

En els primers vuit dies de servei –del 21 al 28de gener–, el bus ha transportat 515 persones en 376 serveis.Hi ha hagut una mitjanade 72 passatgersen els dies feiners, mentre queel dissabtees van atendre 38 usuaris i el diumenge, 45. En total, s’han registrat al servei 205 usuaris.

Millora de la connectivitat de Torre Baró

L’objectiu del nou bus a demanda és assegurar la connexió amb transport públic de la part alta de Torre Baró (sector 3) amb la part baixa, on hi ha tota l’oferta de serveis del barri i els transports massius, i amb Ciutat Meridiana. Per tant, es complementa l’oferta de transport públic sense substituir cap línia actual i es millora l’accés de molts veïns als serveis de salut, educatius i altres equipaments i la connectivitat amb la resta de transport públic: el metro, Rodalies i els autobusos urbans, inclosa la nova xarxa de bus.Torre Baró i el conjunt de la Zona Nord és un territori on, per les característiques orogràfiques i urbanístiques, hi ha hagut dificultats d’accés per al transport públic. Això ha fet que el Govern municipal hagi decidit començar aquest servei de bus pioner en aquest barri, en forma de prova pilot, i així contribuir a revertir dèficits històrics precisament en territoris on tenir un bon transport públic és clau per consolidar el barri i per apropar els serveis públics a la ciutadania.La prova pilot s’ha previst que duri dos anys. Un cop acabat aquest període, se n’analitzaran els resultats per estudiar la implantació definitiva del servei i l’ampliació a altres punts de la ciutat amb dificultats d’accés al transport públic.