L'autobus 100% elèctric de TMB comença a circular sense passatgers per Barcelona

L'autobús 100% elèctric de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l'Aptis, ha començat a circular sense passatgers per Barcelona per verificar com s'adequa al servei urbà, els processos de càrrega i l'autonomia, segons ha informat l'empresa en un comunicat. El departament d’Enginyeria de Bus de TMB ha disposat del prototip des de dilluns, temps en què l’ha sotmès a diferents anàlisis al seu centre operatiu. En aquests últims dies, l’autobús, cedit per Alstom, ha estat circulant buit en els recorreguts de diferents línies urbanes, per valorar-ne el comportament i els consums segons els desnivells i les diferents condicions de trànsit.

L'autobús a prova és de mides estàndard (12 metres de longitud i 2,55 d’amplada) i té capacitat per a uns cent passatgers. El seu disseny fusiona conceptes de l'autobús i del tramvia, tant exteriorment com a l’interior. Alstom ha concebut l’Aptis com un vehicle de transport urbà no contaminant d’alta durabilitat, més enllà dels vint anys.

Des del punt de vista de l’accessibilitat, compta amb plataforma baixa integral, espai per a cadires de rodes i portes més amples de l’habitual. A més, per facilitar la maniobrabilitat, els dos eixos del bus estan situats als extrems de la carrosseria i les quatre rodes són direccionals, cosa que redueix l’espai ocupat al carrer i el radi de gir.

També facilita l’aproximació a les parades i la reincorporació posterior al trànsit. TMB disposa actualment de nou autobusos 100% elèctrics, dels quals set són articulats i dos estàndard, i està en procés d’adquirir-ne més per electrificar línies senceres, començant per la línia H16.