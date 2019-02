El preu mitjà de l'habitatge nou augmenta un 21,2% el 2018 a Catalunya

La mitjana de preu d'un habitatge nou en venda a Catalunya era de 298.150 euros, és a dir, un 21,2 % més que el preu registrat en el 2017, segons ‘L'estudi oferta d'habitatges de nova construcció a Catalunya 2018’ promogut i coordinat per l'Associació de Promotors de Catalunya (APCE). La mitjana de preu per metre quadrat d'un pis a estrenar en el conjunt de Catalunya es va situar en el 2018 en 2.821 euros el metre quadrat, un increment del 10,9% en relació amb el 2017. L'estudi també indica que en el 2018 el nombre de promocions de pisos nous es va situar en 1.214 projectes, 72 menys que el 2017, i el nombre d'habitatges nous posat a la venda van sumar 5.844 pisos, 31 menys que el 2017.

Pel que fa a la situació del mercat immobiliari el 2018, l'estudi mostra que el 52,3% de les noves promocions que es van posar en marxa l'any passat corresponien a la demarcació de Barcelona, que també absorbia el 48,8% dels habitatges a la venda. Les comarques de Girona van concentrar el 22,2% de les promocions i el 16,6% dels pisos, Tarragona el 14% i el 18,9%; i a Lleida l'11,4% i el 15,7%, respectivament.

Barcelona registra un augment del 25% del preu mitjà

Per territoris, la demarcació de Barcelona va registrar la mitjana més alta de preu per metre quadrat útil, uns 3.809 euros, una mitjana que va rebre una pressió determinant de la comarca del Barcelonès, on el preu per metre quadrat útil ha arribat als 6.355 euros, i en menor mesura del Garraf i el Baix Llobregat, que van assolir els 3.485 euros i 3.437 euros, respectivament.

El cost mitjà d'un pis nou a la demarcació de Barcelona ha estat de 393.705 euros per un pis tipus de 105,6 metres quadrats. El preu mitjà per habitatge ha incrementat un 25% aquest 2018 a la demarcació i el valor del metre quadrat útil ho ha fet en un 14,2%, els augments més alts de tot el territori.

Aquestes mitjanes de les comarques barcelonines estan condicionades “de forma determinant” pels 832 pisos nous de la ciutat de Barcelona que, amb una superfície mitjana de 90,6 metres quadrats tenien un preu mitjà de 658.091 euros, un 32,9% més que el valor registrat el 2017. El preu per metre quadrat d'un pis nou a Barcelona s'ha situat en 6.823 euros, un 8,5% més que l'any anterior i una xifra per sota de la mitjana catalana. Amb tot, no en totes les comarques va augmentar el valor dels pisos. Així, la comarca d'Osona va veure una disminució dels preus dels pisos de més d'un 40%.

Girona experimenta una pujada de preus del 10,1%

A Girona es van concentrar els pisos amb major superfície mitjana de Catalunya, amb 125,2 metres quadrats per unitat i un preu de 383.630 euros per pis, un augment del 10,1% en comparació amb l'any passat. Durant aquest 2018, el preu per metre quadrat a Girona va créixer un 7,7% en relació al 2019, situant-se en 2.828 euros.

Els preus més alts a la demarcació de Girona es trobaven a les comarques del Baix Empordà mentre que els més baixos se situaven al Ripollès i al Pla de l'Estany.

Lleida veu l'augment dels preus més moderat de Catalunya

A Lleida es van obtenir les mitjanes més baixes de preu per habitatge amb 110.409 euros per pis i un preu de 1.283 euros el metre quadrat de superfície útil. D'aquesta manera, les comarques lleidatanes van experimentar l'augment dels preus més moderat, un 5,5% en el preu mitjà de venda de pisos i d'un 1,1% en el preu del metre quadrat. La mitjana de superfície dels pisos nous a Lleida era de 84 metres quadrats, la més baixa de Catalunya.

A les comarques lleidatanes, el territori on els preus van ser més alts és la Vall d'Aran, on el cost per metre quadrat s'ha situat als 2.576 euros per metre útil. En canvi, els 726 euros per metre quadrat del Pla d'Urgell van impulsar la baixa la mitjana lleidatana.

Tarragona registra la tercera mitjana de preus més alta

Per últim, a Tarragona es va registrar la tercera mitjana més alta de Catalunya amb un preu per habitatge nou de 148.753 euros i un preu per metre quadrat de 1.701 euros, amb un augment del 21% i del 2,4% en comparació amb l'any passat, respectivament.

La superfície de mitjana de cada pis posat a la venda el 2018 va ser de 86,3 metres quadrats, registrant un augment del 5,5% respecte als 79,6 metres quadrats que va registrar de mitjana l'any 2017, quan va marcar el valor més inferior del principat.

Les comarques tarragonines que van pressionar a l'alça la mitjana de preus del territori van ser el Baix Camp (2.114 euros el metre quadrat) i el Tarragonès (2.111 per metre quadrat). En sentit contrari, els territoris que van impulsar a la baixa els preus van ser la Ribera d'Ebre (937 euros el metre quadrat) i el Montsià (902 euros el metre quadrat).