Amposta habilita una finca per a horts socials i ecològics públics

L'Ajuntament d'Amposta transformarà una finca de més de dos mil metres quadrats en horts socials i ecològics públics. L'espai, situat prop del centre de Natzaret, pretén incentivar la integració de persones amb risc d'exclusió social que s'hi podran conrear els seus propis aliments.

També la resta de veïns de la ciutat hi podran exercir “activitats educatives i lúdiques que fomentin els valors de l'agricultura ecològica i tradicional”. Alguns horts seran per organitzacions no lucratives i ONG, i la resta els podran gestionar persones majors d'edat que no disposin de cap altre hort social ni parcel·les rústiques aptes per a activitats agrícoles.

El reglament estableix que tindran preferència persones en situació d'atur i risc d'exclusió social, persones a càrrec de famílies nombroses, pensionistes, jubilats o similars que no porten a terme cap activitat remunerada, persones necessitades d'una activitat terapèutica, entitats que facin servir l'hort social per a finalitats pedagògiques, terapèutiques o socials i també les escoles i altres centres d'ensenyament reglat públiques o privades.

Per adjudicar els horts es farà una convocatòria de concessió de llicències d'ocupació d'horts socials. Els sol·licitants hauran de presentar la instància pertinent.