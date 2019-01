Catalunya registra 44.601 prestacions per maternitat i 47.820 per paternitat el 2018

Catalunya va registrar l'any 2018 un total de 44.601 prestacions de maternitat i 47.820 de paternitat, situant la despesa per aquestes baixes en els 287 milions en el cas de les mares i els 89 milions en el cas dels pares.

El nombre de prestacions per maternitat durant l'any passat va ser un 12,13% menor que durant el 2017, i la despesa per la Seguretat Social, a nivell català, va ser també un 2,28% menor. Pel que fa a les baixes dels pares, també van caure, un 4%, tot i que la despesa va pujar, un 11,46%, per l'augment del període de baixa.

Segons les dades oficials de la Seguretat Social espanyola, l'any passat 7.672 dones van demanar una excedència a Catalunya per tenir cura de persones a càrrec, mentre que només ho van fer 749 homes.