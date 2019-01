El Govern aprova el Programa de l’Estratègia Marítima de Catalunya

L’Administració continuarà lliurant aquests distintius a totes aquelles iniciatives que contribueixin a la implementació de les 89 Línies Estratègiques d’Actuació (LEAS) de l’EMC. El primer balanç de la implementació de l’Estratègia i els seus resultats es presentaran durant el mes de juny coincidint amb el primer any des de la seva aprovació. La Direcció General de Pesca i Afers Marítims hi està treballant en col·laboració amb la resta de departaments implicats.

Els primers distintius es van atorgar el passat mes de novembre a projectes vinculats amb els dos Grups d’Acció Local Pesquer (GALP) que hi ha a Catalunya, Mar de l’Ebre i Costa Brava, i que prenen especial rellevància com a vectors de desenvolupament de l’economia blava a escala local, i properament es farà una jornada de lliurament a projectes del sector de la comercialització.

Així mateix, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims ha començat a atorgar distintius que permeten reconèixer el paper d’alguns dels projectes ja en curs o finalitzats que contribueixen a la implementació de l’Estratègia Marítima de Catalunya (EMC) que es reconeix com un projecte de Govern i de país.

Altres línies que cal destacar són l’estudi i l’avaluació del potencial de desenvolupament de la biotecnologia marina com a sector emergent dins de l’economia blava, i també diverses línies estratègiques que tenen com a finalitat l’apropament del mar i les activitats marítimes als ciutadans mitjançant la divulgació del patrimoni cultural, o la promoció de l’educació sobre el medi marí en totes les seves vessants.

Algunes d'aquestes propostes són el reconeixement de la dona en l’àmbit marítim, on ja s’ha constituït l’Associació Catalana de la Dona del Mar, o la millora de la competitivitat del sector pesquer introduint models socioeconòmics en el marc dels plans de gestió de la pesca professional, l’impuls d’iniciatives adreçades a millorar la qualitat o la identificació i presentació del producte pesquer.

El Govern ha aprovat un Programa que permetrà dur a terme la implementació de la recent adoptada Estratègia Marítima de Catalunya 2030. El Programa té una durada de tres anys per tal que pugui cobrir el període del seu primer Pla Multianual 2018-2021. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, conjuntament amb els diferents actors implicats està ja treballant en el desenvolupament de diversos dels Objectius Estratègics.

