Els ecologistes denuncien que els promotors de la urbanització Sa Guarda de Cadaqués fan obres tot i la moratòria

L'associació Amics de la Natura de Cadaqués (Alt Empordà) ha entrat una instància a l'Ajuntament denunciant que les promotors de la urbanització de luxe Sa Guarda han començat a fer obres tot i la moratòria de la Generalitat. Els ecologistes diuen que estan fent treballs de topografia, delimitació i marcatge de vials i demanen al consistori que els aturi i que obri un expedient sancionador.

L'alcalde, Josep Lloret, però, diu que la suspensió decretada per la Generalitat no afecta la urbanització per a la qual els promotors tenen llicència des de l'any 2013. “Ho hem consultat i ens han dit que no afecta aquesta llicència i que només afectaria si volguessin començar a aixecar cases”, assegura.

Els ecologistes denuncien que els promotors de la urbanització Sa Guarda, que preveu la construcció de 104 cases i un hotel de luxe, estan fent treballs de marcatge de vials tot i la moratòria que la Generalitat va aprovar la setmana passada.

L'associació reclama a l'Ajuntament, a través d'una instància, que notifiqui a la junta de compensació, als promotors i als constructors la suspensió de llicències i aturi les obres. També demanen que es convoqui un ple d'urgència per començar a estudiar la modificació del planejament i adoptar la mesura cautelar de suspensió de llicències.

A més, reclamen que s'obri un expedient sancionador per “depurar responsabilitat derivades de l'anterior execució de moviments de terres i destrucció de murs de pedra seca realitzats fa diversos anys”.

L'alcalde del municipi, Josep Lloret, però, diu que la moratòria no afecta la llicència que se'ls va concedir l'any 2013 per urbanitzar els terrenys i que només se'ls podrien aturar legalment els treballs si comencessin a edificar. “Ho hem consultat amb Urbanisme i ens han dit que no afecta aquesta llicència”, insisteix.