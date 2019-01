Catalunya tanca el 2018 amb 451.400 aturats, un 5,82% menys que l'any anterior

Catalunya va tancar el 2018 amb 451.400 persones aturades, un 5,82% menys que l'any anterior, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dimarts. La taxa d'atur es va en el conjunt de l'any a l'11,75%, una xifra que està per sota de la mitjana espanyola (14,45%) i també és inferior a la de finals del 2017, quan l'atur era del 12,63%. Durant els 12 mesos de l'any passat, es van crear a Catalunya uns 75.000 llocs de treball, situant el nombre d'ocupats en els 3.391.100 respecte als 3.316.200 de finals del 2017.

La demarcació de Barcelona va tancar el 2018 amb 322.800 persones aturades, una xifra que situa la taxa d'atur de l'any en l'11,34%, segons les dades de l'enquesta. D'altra banda, 2.523.300 persones estaven ocupades a finals del 2018, situant la taxa d'activitat en el 61,89%.

En comparació amb l'any passat, l'atur ha baixat, ja que al tancar el 2017 la taxa d'atur a Barcelona era del 12,13%. Al conjunt de Catalunya, la taxa d'atur va tancar l'any passat l'11,75%, lleugerament per sobre de les xifres barcelonines, igual que va passar amb la taxa d'activitat, que a nivell català va ser un 0,22% més baixa que a la demarcació.

Les comarques gironines van tancar el 2018 amb una taxa d'atur del 10,8%, el nivell més baix de les quatre demarcacions catalanes, i per sota de la mitjana de Catalunya, que va ser de l'11,75%, segons les dades de l'EPA. La taxa d'atur va caure un 2,81% respecte a l'any anterior, el 2017, quan es va tancar en un 13,61%. Unes 41.600 persones estaven sense feina a les comarques gironines a finals del 2018, mentre que 343.300 estaven ocupades. Això situa la taxa d'activitat a la demarcació de Girona al 62,19%, respecte al 61,67% del conjunt de Catalunya.

L'atur ha tancat el 2018 a Lleida lleugerament per sobre de les xifres de l'any anterior, segons es desprèn de les dades fetes públiques aquest dimarts. Així, la taxa d'atur a Lleida va ser del 12,21% a finals del 2018, vuit dècimes més que al tancar el 2017, quan se situava en l'11,40%. En total, a la demarcació de Lleida a finals d'aquest últim any hi havia 27.100 persones sense feina i 194.800 ocupades. Això situa la taxa d'activitat de les terres de Ponent i el Pirineu en el 62,61%. Al conjunt de Catalunya, l'atur ha tancat l'any a l'11,75%.

La taxa d'atur a Tarragona va tancar el 2018 al 15,39%, el nivell més alt de les quatre demarcacions catalanes, i un 3,64% per sobre de la mitjana catalana, que va ser de l'11,75%, segons les dades oficials. De fet, Tarragona també té un atur per sobre de la mitjana espanyola, que és del 14,45%. Un total de 59.900 persones buscaven feina a Tarragona al tancar l'any passat, mentre que 329.700 estaven ocupades. Això situa la taxa d'activitat de les comarques tarragonines en el 59,14%, per sota de la mitjana catalana, que és del 61,67%.