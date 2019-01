Creen un comitè de cogestió del peix blau al golf de Roses i la badia de Pals

Les captures d'aquestes espècies s'han situat tradicionalment a l'entorn del 50% dels desembarcaments totals de peix a Catalunya però des de mitjan de la dècada dels 90 la seva presència als ports catalans ha davallat fins arribar a una situació, segons el govern, "preocupant".

La confraria de pescadors de l'Escala ha acollit aquest divendres la sessió de constitució del comitè de cogestió del peix blau al golf de Roses (Alt Empordà) i la badia de Pals (Baix Empordà). El nou òrgan s'encarregarà de la redacció, execució, control i revisió del Pla de gestió de la sardina i el seitó capturats en aigües interiors d'aquestes dues zones, competència de la Generalitat. Les captures d'aquestes espècies s'han situat tradicionalment a l'entorn del 50% dels desembarcaments totals de peix a Catalunya però des de mitjan de la dècada dels 90 la seva presència als ports catalans ha davallat fins arribar a una situació, segons el govern, "preocupant".

Per fer-hi front, la direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura ha convocat avui la primera reunió que dona el tret de sortida al desenvolupant del Pla de gestió que recollirà, entre d'altres, mesures per reduir l'esforç pesquer i normes de caràcter restrictiu que ha proposat el sector dedicat a la pesca d'encerclament i que busquen un desenvolupament sostenible de l'activitat.



En el marc d'aquesta iniciativa, avui s'ha reunit el ple del comitè de cogestió constituït per pescadors d'encerclament de la zona, representants de les confraries de pescadors de l'Escala, Roses i Palamós, de la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, membres del col·lectiu científic, representants de l'ICM-CSIC i membres d'entitats vinculades a la protecció del medi ambient, entre d'altres.



Aquest és el quart comitè creat en el marc del Decret de governança de la pesca professional, publicat el juny de l'any passat. El primer va ser el dedicat a la sèpia de les badies de Pals i Roses. També s'ha constituït el del cranc blau a les Terres de l'Ebre i el del pop roquer al litoral de la Catalunya central.