La Plataforma pel Transport Públic demana els regidors de Barcelona que “desencallin” el tramvia per la Diagonal

Regidor per regidor, la Plataforma pel Transport Públic (PTP) demana en una carta que “desencallin” la interconnexió dels tramvies metropolitans per l'Avinguda de la Diagonal en el plenari de l'Ajuntament de Barcelona que s'ha de celebrar aquesta mateixa setmana, el 25 de gener. “Fa un any, una concorreguda manifestació va recórrer el tram de Francesc Macià amb les Glòries per exigir a l'Ajuntament que desencallés d'una vegada la interconnexió”, reivindiquen.

Ara, 39 entitats veïnals, ecologistes i de mobilitat reclamen que s'arribi a un acord per realitzar l'obra. “És l'únic tramvia interruptus d'Europa des de fa més de 15 anys”, denuncien a la carta. També alerten que, malgrat que hi ha “un ampli consens tècnic i institucional” i hi ha almenys 24 regidors pertanyents a Barcelona en Comú, CUP, ERC i PSC que hi donen suport, el que suposaria ja una majoria absoluta, “els desacords en el model de gestió han impedit” tirar endavant el projecte.

“És una excusa o una oportunitat?”, es pregunten a la PTP. Recorden que les entitats agrupades a Unim els Tramvies fa anys que denuncien “el boicot a una obra absolutament necessària per incrementar la capacitat, rapidesa i connectivitat metropolitana del transport públic sobre l'avinguda més llarga de la ciutat”, que es congestiona sovint i contamina.

Considera la plataforma que el projecte ha estat objecte “de tota mena de tacticismes partidistes” que “passen per alt una intensa lluita social i sòlids arguments tècnics”. I assevera haver viscut les negociacions polítiques amb “desesperació”. Assegura la plataforma que la competència en matèria i construcció no és de l'Ajuntament de Barcelona, sinó de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), “que només necessitaria un acord de govern per fer passar el tramvia”.

“Si es busca un acord de plenari és precisament per negociar amb l’ATM un finançament més públic i menys lucratiu que l’utilitzat per construir el Trambaix i Trambesòs a principis de segle XXI”, posa en context la PTP.

També argumenten que “revertir la concessió privada abans del seu venciment legal al 2032 implicaria un rescat o expropiació que faria perdre centenars de milions d’euros a l’administració, no aportaria beneficis als usuaris ni als treballadors i entraria en un risc de judicialització amb la conseqüent paralització de la interconnexió”. Seria, segons la PTP, “una mesura desproporcionada”.

I alerten que “el negoci del tramvia ha estat la seva construcció, no pas l’explotació” i es pregunten per què, si no s’ha qüestionat el finançament municipal per fer arribar el metro a la Zona Franca, es qüestiona el del tramvia,“que és menys lucratiu per al sector privat”. “Amb el tramvia, on precisament es vol canviar aquest model, s’ha difós tota mena de rumors i inexactituds per fer creure la gent que hi ha voluntat d’enriquir les empreses privades”, recorden.

També defensa que, malgrat tot, “incrementar la demanda del transport públic sempre és positiu, fins i tot quan està concessionat, perquè redueix la necessitat de subvenció”. De fet, segons les xifres oficials, la interconnexió dels tramvies, amb només un 10% de xarxa addicional, permetria doblar els passatgers tot incrementant la demanda global del transport públic.

El model econòmic

Així mateix, detalla la PTP que la proposta municipal consisteix en un préstec de 88 milions d'euros a la Generalitat per finançar públicament la construcció de la nova infraestructura del tramvia, inversió que seria retornada a l’administració municipal amb els anys. A més l’Ajuntament executaria la reforma urbana de la Diagonal, per valor de 64 milions d'euros, seguint el patró de l’ampliació de voreres entre Francesc Macià i Passeig de Gràcia, feta amb inversió pública. La inversió restant no implicaria l’Ajuntament de Barcelona, sinó l’ATM.