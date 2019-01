Les entitats ecologistes celebren el fracàs del projecte d'interconnexió de gas Midcat

Les plataformes ecologistes celebren el fracàs del projecte d'interconnexió de gas Midcat, que França i Espanya han tombat davant dels “elevats costos” i perquè consideren que no respon “a les necessitats del mercat”. En la seva decisió respecte a la petició d'inversió d'Enagás i Teréga, els reguladors constaten que el mercat no ha mostrat “interès comercial” per aquesta proposta d'interconnexió i que els costos prevists són “alts en comparació amb els estàndards europeus”. Les entitats denunciaven feia anys falta de transparència i un greu impacte en el territori.

A més, els reguladors argumenten la seva negativa afirmant que “els preus del gas per als consumidors ibèrics seria menys competitius”. “L'anàlisi cost-benefici del projecte no mostra clarament que els seus beneficis superen els seus costos en els escenaris més creïbles”, diu l'informe conjunt dels reguladors.

L'interconector Midi-Catalunya, més conegut com a MidCat, és un projecte d'interconnexió de gas entre Espanya i França impulsat per l'empresa espanyola Enagás i la francesa Teréga, i valorat en més de 3.000 milions d'euros. Enagás estava a l'espera de la decisió dels reguladors per tirar endavant el projecte.

Una decisió ferma

Al final, la Comissió de Regulació de l’Energia francesa (CRE) i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) jan criticat que els promotors del projecte no han presentat un projecte que ofereixi “una capacitat d’interconnexió ferma” de les xarxes del gas entre l’Estat espanyol i francès. A més, asseguren que la xarxa actual no està “totalment saturada” com defensaven els operadors.

Les autoritats estatals reguladores de tots dos estats coincideixen en assenyalar que les companyies del gas han “sobreestimat els beneficis del projecte” i que el cost del projecte “és alt”.

Per això, la CRE i la CNMC recomanen als impulsors del MidCAT que reconsiderin el projecte tenint en compte “l’interès del mercat” en una infraestructura del gas addicional que connecti Espanya i França i el seu “cost-benefici”. A més, també els demanen que tinguin en consideració “el futur del gas a la regió després de l’aprovació d’un paquet d’energia neta a Europa”.

Adeu Midcat!

Fins mai més! I, si se t'acut tornar, ens trobaràs més fortes i valentes! Gràcies a totes les persones i col-lectius que ho heu fet possible! pic.twitter.com/Qgq59hVIBh — Resposta MidcAT (@RespostaMidcAT) 22 de gener de 2019

227 quilòmetres d'impacte ambiental

El pla contemplava la construcció d'un nou gasoducte de 227 quilòmetres anomenat STEP (South Transit East Pyrenees, en les seves sigles en anglès), que havia de connectar els dos estats a través de Catalunya. En concret, el conducte havia d'anar des d'Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d'una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa.

Aquesta primera fase del projecte MidCat tenia un cost estimat aproximat de 442 milions d'euros i havia d'estar operativa el 2022. La del Midcat hagués estat la tercera interconnexió gasística d'Espanya amb França, ja que actualment ja n'hi ha dues a través d'Irún i Larrau.

Una alternativa europea al gas rus

En un moment en què la Unió Europea busca vies alternatives al gas rus, principal proveïdor del bloc, al 2015 i sota la Declaració de Madrid, signada per Juncker, Rajoy, Hollande i Passos Coelho, l'STEP va entrar a la llista dels anomenats projectes d'interès comú (PCI, en anglès) de la Comissió Europea, una llista que permet accedir de forma prioritària a subvencions públiques europees.