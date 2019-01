Agricultura rep 600 peticions de pagesos interessats en arrencar fruiters de pinyol

El Departament d'Agricultura ha rebut 600 peticions de fructicultors, corresponents a 1.381 hectàrees, per a les quals sol·liciten ajuts per poder arrencar-ne arbres de fruita de pinyol, amb l'objectiu d'evitar una nova campanya de sobreproducció i baixos preus. Amb aquest nombre d'hectàrees, s'ha assolit una xifra propera al 70% de la superfície total a arrencar per al primer dels dos anys en què el pla d'arrencada hauria d'estar operatiu, i acredita que la mesura serà efectiva tal com el Ministeri d'Agricultura, que és qui haurà de cofinançar l'ajut, havia plantejat. També certifica aquesta dada el fet que més de 600 titulars d'explotació s'hi vulguin acollir ja el primer any.

Les dades s'han obtingut a partir d'una enquesta realitzada durant deu dies, del 8 al 18 de gener, per quantificar el nombre de productors i hectàrees que podrien adherir-se a la mesura, que consistiria en una possible ajuda d'estat per arrencar arbres de fruita de pinyol (presseguer, nectarina, paraguaià) per reduir la producció i treure del mercat quantitats significatives d'aquests productes.

El Departament d'Agricultura està impulsant aquest Pla, des de fa més d'un any, a petició de les organitzacions agràries davant la situació de crisi estructural que afecta el sector del préssec i la nectarina. Si finalment l'Estat accedeix a donar suport a la mesura, s'espera que la seva aplicació influeixi positivament sobre els preus percebuts pels productors d'aquestes fruites en les pròximes campanyes.

La mesura consistiria en una indemnització de 5.000 euros per hectàrea arrencada amb una superfície màxima a indemnitzar per titular d'explotació de tres hectàrees. Així mateix, caldria el compromís del titular de l'explotació de no plantar arbres de les espècies de presseguer, nectarines i paraguaià durant quatre anys a partir de l'accés a l'ajut.

Els productors interessats han fet arribar les seves peticions al Departament d'Agricultura, a les oficines comarcals, així com a les organitzacions agràries, a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i a l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), que han col·laborat en la difusió i recollida de dades.