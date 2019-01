Humana recupera 5.069 tones de tèxtil usat a Catalunya per donar-les una finalitat social

Humana ha recuperat 5.069 tones de tèxtil usat a Catalunya al 2018. Aquest registre equival a 10,5 milions de peces de roba recuperades que tenen una segona vida gràcies a la reutilització i el reciclatge. Tanmateix, les donacions encara són lluny dels objectius que imposa la Unió Europea.

Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, els gestors autoritzats només recuperen el 8,3% de la roba que els catalans rebutgen anualment. És una xifra molt lluny del 55% fixat per la UE per al proper any per a reciclar els residus municipals. Fins i tot la Comissió Europea ha advertit a Espanya i a 13 països més del risc de no complir aquest objectiu. “Necessita fer més per a què la ciutadania i l’economia es puguin beneficiar de l’economia circular”, asseveren.

Després de l’orgànica, els envasos i plàstics, el paper i el cartró, i el vidre, el residu tèxtil és la cinquena fracció que més generen els catalans i la que presenta el percentatge de valorització més alt, per sobre del 90%. Per això és tan important conscienciar a les administracions locals i a la ciutadania de la necessitat de la recollida selectiva. El motiu per a l’optimisme és la importància creixent de l’economia circular, que defineix els residus com a recursos, i que al 2025 la recollida selectiva de la fracció tèxtil serà obligatòria per exigència de la UE.

Factor social davant del mercantil

“Aplaudim la feina dels municipis que hi promouen la recollida selectiva del tèxtil i insistim en la importància d'impulsar-hi un model de gestió sostenible que en prioritzi el factor social davant del mercantil”, valora Elisabeth Molnar, directora general d'Humana. “Les administracions locals han d'entendre que tenen un compromís ineludible a sis anys vista. Tots els agents implicats ens hi hem d’esforçar més per a augmentar les xifres de recollida selectiva, no només per a respectar l’objectiu imposat per Brussel·les sinó també per a fer créixer el benefici ambiental i social de la roba usada”, afegeix.

Les peces recollides per l'entitat procedeixen dels contenidors de color verd a la via pública on s’hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzem per a donar-los una segona vida. El servei de recollida del tèxtil és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament dels residus urbans.

El benefici ambiental

La reutilització i el reciclat del tèxtil contribueixen a l'estalvi de recursos, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Redueixen els residus als abocadors i en les plantes incineradores, així com l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. La Comissió Europea calcula que cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 quilos de CO2.

Les 5.069 tones recollides a Catalunya al 2018 representen un estalvi de 16.065 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el planeta agraeix. Equivalen a l’emissió anual de 6.034 cotxes (que circulen 15.000 km anuals) o a l’absorció anual de diòxid de carboni de 119.890 arbres.