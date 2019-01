Agricultura insta el Ministeri a demanar a la UE la clàusula salvaguarda també per als cítrics

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Teresa Jordà, ha enviat una carta al ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luís Planas, perquè exigeixi a la Unió Europea (UE) l'aplicació de la clàusula salvaguarda per al sector dels cítrics, tal com s'acaba de fer amb l'arròs per protegir el sector europeu de les importacions asiàtiques.

Jordà considera que és una qüestió de voluntat política i recorda en la missiva que a les Terres de l'Ebre hi ha nou mil hectàrees de cultiu de cítric, juntament amb el sector valencià, que cal protegir de les importacions de l'Àfrica Meridional. A la missiva, la conselleria assenyala que l'any passat es va importar a Europa el doble de tones de cítrics d'altres països i “exigeix la vigilància” del Ministeri per evitar el col·lapse d'oferta i la caiguda en picat dels preus que s'ha produït aquesta campanya.

A la carta, a la qual ha tingut accés l'ACN, Jordà apunta els efectes negatius de l'acord de lliure comerç d'Europa amb els països del sud de l'Àfrica que està patint el sector citrícola a Catalunya. La consellera recorda en la missiva al Ministeri d'Agricultura que tots els grups polítics “es van comprometre a oferir solucions si es produïa una situació de crisi”, i insta Planas a extremar la vigilància i aplicar les mesures acordades “fa tres anys al Senat”.

A més de la clàusula salvaguarda, Jordà demana ampliar la quota per retirar del mercat, de manera extraordinària, taronges i clementines per a transformar-les en suc i distribuir-lo després entre les persones desafavorides. Actualment la mesura només inclou les organitzacions productores i Jordà demana que s'ampliï a altres productors que comercialitzen fora d'elles. Jordà ha demanat reunir-se amb Planas per tractar aquesta i altres qüestions.