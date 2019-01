Osona fa un pas més per crear la primera empresa 100% pública que farà arribar aigua a les llars

El Consell d'Alcaldes d'Osona ha aprovat per unanimitat l'informe previ d'establiment del servei públic d'aigua en baixa que es vol posar en marxa a la comarca. Així, Osona ha fet un pas més cap a la creació de la primera empresa 100% pública de tot Catalunya que farà arribar l'aigua a les llars. En la sessió extraordinària d'aquest dijous els alcaldes han acceptat oficialment que es creï el servei. I això és el pas previ al ple del dia 30 en què el Consell Comarcal farà l'aprovació inicial del projecte. De moment, l'Ajuntament del Brull ja s'ha compromès a delegar la concessió del subministrament de l'aigua a la nova empresa pública, i és previst que Torelló i Balenyà també ho aprovin en els plens de gener.

La intenció és que quan s'aprovi definitivament la creació de servei, previsiblement en el ple de març després del període d'al·legacions-, i l'empresa es posi en marxa, ja pugui arrencar amb la gestió de l'aigua d'alguns municipis osonencs i altres que s'hi puguin anar incorporant. De moment, el Brull ja ha delegat la concessió, i Torelló i Seva tenen previst aprovar-ho aquest gener. Altres ajuntaments, com Sant Julià de Vilatorta, Seva, Sant Miquel Sobremunt o Sant Vicenç de Torelló també s'hi ha interessat. El conseller comarcal de l'aigua, Jaume Colomer, ha explicat que és previst que quan l'empresa es posi en marxa ja ho faci amb unes sis delegacions.

Colomer ha explicat que el Consell es plantejava la possibilitat d'arrencar el servei amb una massa crítica que rondés els 10.000 habitants, sumant els habitants de diversos municipis. Només amb la incorporació de Torelló al projecte, el servei ja tindrà com a client un municipi que per ell sol ja aporta 18.000 ciutadans. Això, ha explicat, els dona "tranquil·litat" per començar.

Des del Consell Comarcal també s'ha explicat que el consumidor no hauria de veure's afectat pel canvi en la gestió del subministrament, i la idea és que pràcticament no es notin les diferències en la factura. Si se n'haguessin de produir per la necessitat d'inversions a la xarxa o perquè a causa del canvi es pugui fer un abaratiment del cost, sempre seran decisions consensuades amb cada consistori. També es destaca que en cap cas un ajuntament pagarà la factura d'un altre, ja que els comptes d'explotació seran independents i cada ajuntament haurà d'assumir les seves despeses.

Amb la posada en marxa d'aquest servei d'aigua en baixa es tancaria l'anomenat cicle de l'aigua i Osona seria la primera comarca de Catalunya que passaria a gestionar tot el circuit de manera mancomunada, com ja es fa actualment amb la gestió dels residus. Ara, el consell -a través d'empreses mixtes- ja capta l'aigua del riu o dels pous des de tres punts (Osona Nord-Voltreganès, Sud i Lluçanès), la fa potable i també s'encarrega de la depuració.