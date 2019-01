A Califòrnia troben restes de glifosat a tots els vins analitzats en una investigació

L'agrupació ecologista Moms Across America, que vetlla per evidenciar els efectes nocius per la salut de les persones i del medi ambient que provoquen els OGM i l'exposició als tòxics, va fer analitzar deu ampolles de vi de Califòrnia entre les quals n'hi havia també d'ecològic o biodinàmic. Tots van donar positiu en restes de glifosat, l'herbicida Roundup de Monsanto, un dels més utilitzats arreu del món i que l'OMS en el seu moment va qualificar de 'potencialment cancerígen'.

El resulat de les anàlisis ha donat que tots els vins testats tenien restes de glifosat en major o menor mesura. Fins i tot els ecològics. Tot i així, cal remarcar que els nivells de contaminació eren 28 vegades més elevats en els vins convencionals que en els orgànics o biodinàmics. Els vins, eren de la zona nord de la costa de Califòrnia, dels comtats de Napa Valley, Sonoma i Mendocino.

El nivell més elevat de glifosat es va trobar en un Cabernet Sauvignon 2013 procedent de vinyes convencionals i el més baix, en un Syrah 2013 procedent d'una vinya biodinàmica que, segons el propietari, mai havia estat ruixada amb insecticida.

Segons el digital 'Return to Now' que es fa ressò de l'estudi, la majoria dels propietaris de les vinyes d'aquests tres comtats de Califòrnia utilitzen Roundup/glifossat, pel que se sospita que el tractament aeri de les vinyes contra les plagues ha contaminat els conreus ecològics de l'entorn.

El desembre de 2017 la Comissió Europea va renovar l'autorització de glifosat per a 5 anys més tot i els advertiments de l'Organització Mundial de la Salut, que indicaven que el glifosat era 'potencialment cancerígen'. També afegia en la directiva que la responsabilitat final de l'autorització del seu ús era de cada país. El mateix any, una iniciativa Europea promoguda per grups ecologistes que demanava la prohibició d'aquest herbicida va aconseguir més d'un milió de signatures.

Tot i que l'OMS ja va alertar el 2015 sobre els riscos cancerígens del glifossat, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l'Agència Europea de Productes Químics (ECHA) van mantenir que les evidències científiques de què disposaven per a classificar el glifosat el situaven com a no cancerígen.