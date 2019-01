Urbanisme suspèn, finalment, la concessió de noves llicències a primera línia de la Costa Brava durant un any

Urbanisme ha aprovat, finalment, aquest dijous la moratòria per suspendre durant un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova a primera línia de la Costa Brava. La mesura, adoptada en una comissió territorial extraordinària, abasta una superfície de 1.120 hectàrees i inclou vuit dels projectes denunciats per la plataforma ecologista SOS Costa Brava.

En concret, la construcció de 33 xalets de luxe a Aigua Xelida a Palafrugell o d'un hotel a Begur. El secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha afirmat que no es poden incloure el projectes que ja tenen la llicència municipal d'obres. És una primera moratòria que afecta la franja de 500 metres del litoral però n'impulsaran una segona que implicarà tota la Costa Brava el 13 de febrer, quan aprovin l'avançament del nou pla director.

Més enllà de la moratòria

La mesura arriba després que aquest dimecres la plataforma SOS Costa Brava reclamés la signatura de la moratòria d'una vegada per totes. Més enllà de la moratòria, SOS Costa Brava ha demanat al govern català que impulsi l'aprovació del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava.

Segons la plataforma, aquest document ha de promoure la desclassificació dels sectors urbanitzables no desenvolupats i dels polígons de sòl urbà que afecten a zones forestals i que encara no estiguin desenvolupats. Les entitats també reclamen que la Generalitat protegeixi els terrenys amb pendents superiors al 20% i sòls amb valors naturals i paisatgístics de la Costa Brava.