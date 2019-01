Més de 170 paraules per desxifrar el laberint de les assegurances

“Volem promoure un coneixement efectiu des d'una perspectiva crítica, analítica, dels termes amb els que ens hem de barallar sovint en la contractació d'assegurances de manera responsable”, asseveren en la introducció al diccionari, que compta amb il·lustracions humorístiques per fer més amena la lectura.

A més, el diccionari pretén superar l'avorriment amb què sovint la ciutadania s'acosta al món de les assegurances, que s'usen en freqüència justament per amagar les condicions dels contractes. Recorden a ADICAE que gairebé tothom és usuari d'algun servei d'assegurança, però, en canvi, la major part de les vegades no la comprenem.

El diccionari, explica l'entitat, vol abordar, de manera senzilla, els termes que permeten accedir a una contractació absolutament transparent de les assegurances o com procedir a revisar contractes, pòlisses o les condicions generals i particulars d'aquestes. En definitiva, ADICAE pretén “formar” els consumidors, perquè siguin crítics, responsables i solidaris.

Són moltes les paraules i les expressions que la ciutadania desconeix i que expliquen el món opac de les assegurances. Sovint tenen una aparença “fosca i avorrida”, però són clau per poder contractar una pòlissa amb totes les garanties. Per ajudar la ciutadania a comprendre aquest intrincat laberint de paraules, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (ADICAE) ha publicat un diccionari amb més de 170 paraules .

