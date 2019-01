Entitats de Barcelona exigeixen de nou que la ciutadania participi en la remunicipalització de l'aigua

Entitats ecologistes i veïnals de Barcelona fan pressió perquè la ciutadania participi activament en el procés de remunicipalització de l'aigua. Per això, han impulsat de nou una recollida de signatures, aprofitant que el Tribunal Suprem ha de ratificar en els propers mesos la sentència que va dictaminar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en contra d'AGBAR.

En el manifest, recorden que a Barcelona la gestió de l'aigua ha estat sempre privada, però que el 2010 un tribunal de Barcelona va dictaminar que no hi havia cap contracte de concessió que regulés aquesta gestió. Dos anys després d'aquella sentència, el 2012, el govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va crear una empresa mixta amb la participació de la Societat General d’Aigües de Barcelona (AGBAR) per gestionar el cicle urbà de l’aigua, des de l'abastament fins al sanejament. El 2016, aquesta empresa mixta va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per diverses irregularitats.

Algunes d'aquestes irregularitats eren que no s'havia justificat que la gestió mixta fos la millor opció; que es va adjudicar a dit, sense concurs públic, la part privada de l’empresa mixta; o que la valoració dels actius afavoria escandalosament a AGBAR. La sentència judicial del TSJC serà valorada en els propers mesos pel Tribunal Suprem, que haurà de dictaminar una sentència definitiva.

Per això, consideren les entitats i plataformes que “si a causa d’aquesta sentència s’anul·la l’empresa mixta, aquesta podria ser una gran oportunitat per remunicipalitzar el servei de l’aigua a Barcelona”. És en aquest sentit que fan una crida de nou a la ciutadania perquè se sumi a la demanda, si encara no ho ha fet.

Exigeixen considerar l'aigua un dret humà i, per aquest motiu, demanen que es recuperi la governança d'un bé comú que, consideren, “ha estat segrestat per una empresa multinacional com AGBAR”. A més, no només volen passar de la gestió privada a la pública, sinó que demanen a les administracions que engeguin un procés de participació ciutadana real “per poder assegurar l’accés universal a l’aigua, rendir comptes de la gestió i preservar els ecosistemes aquàtics, fonts de vida”.