Nou rècord de visitants al Centre d'Observació de l'Univers del Montsec amb 35.000 persones

El Centre d'Observació de l'Univers (COU), instal·lació del Parc Astronòmic Montsec (PAM), a la Noguera, ha tornat a batre l'any 2018 el nombre de visitants situant-los en 35.000, 2.000 més que l'any 2017, que ja va suposar un rècord absolut en els seus 10 anys de funcionament. El director de l'equipament, Salvador Ribas, ha fet balanç aquest dimecres i ha destacat que per primera vegada s'han superat els 4.000 escolars, una demanda que “cada any va a més” i que serveix per registrar activitat entre setmana.

El balanç ha servit per anunciar que al 2020, Lleida serà la seu de la pròxima edició de la sisena Internacional Conference on Articicial Light at Night (ALAN), l'esdeveniment científic més important al món sobre contaminació lumínica i afectació de la llum a la nit. L'evolució de visites al COU ha passat de 25.000 al 2009 a els 35.000 del 2018. Salvador Ribas s'ha mostrat convençut que l'equipament ha tocat sostre i veu difícil poder augmentar aquesta xifra durant aquest any. Bàsicament per la capacitat del centre que a dia d'avui ja té plenes les “sessions amb demanda”.

Així mateix, creu que al ser un any amb pocs ponts, això influirà en la recepció de visitants. Els visitants provenen majoritàriament de Lleida, Barcelona i l'àrea metropolitana i en menor mesura de Tarragona i Girona. De l'estat espanyol és d'on menys es reben visitants, i també n'hi ha de països europeus.

Els responsables del COU estan especialment satisfets de l'increment de visites escolars ja que s'ha arribat als 4.300 estudiants, fet que reforça la vocació i l'objectiu del PAM en ser una instal·lació al servei de la societat, la ciència i la seva divulgació entre els més joves. En aquest sentit, i en vista a la temporada d'aquest any que començarà l'1 de març, està previst incidir en la millora de les visites familiars i adreçades a nens i també es canviarà la projecció de la pel·lícula infantil al planetari.

En aquests darrers deu anys el PAM ha esdevingut un motor de potenciació del turisme astronòmic i del coneixement a la comarca i en al 2018 s'ha superat per primera vegada la xifra dels 1.000 paquets turístics venuts. Es calcula que l'impacte econòmic que genera per al sector turístic de Montsec és de prop de 2,5 milions d'euros anuals.

El director científic del PAM també ha informat dels resultats del projecte europeu Interreg-Poctefa Pirineus, la Nuit, dedicat a la conscienciació de la necessitat de la protecció de medi nocturn, on participa el COU, dues entitats de Navarra i tres de França. Durant el 2018 s'ha posat en marxa una nova exposició permanent dedicada a l'astronomia i la Sala Starlight dedicada a la protecció del medi nocturn.

Cel lliure de contaminació, cel protegit

En aquest sentit, s'han iniciat les primeres proves instrumentals de mesura i s'ha treballat el primer model 3D de propagació de la llum en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i el Cegep de Sherbrooke (Quebec, Canadà). Els resultats ja han estat publicats científicament en revistes i congressos internacionals i se centren a determinar les fonts contaminants que afecten el cel protegit del Montsec, amb especial èmfasi a les estratègies de canvi d'enllumenat a Lleida.

Per la seva banda, Lleida serà la seu de la pròxima edició de la sisena Internacional Conference on Artificial Light at Night (ALAN) 2020, considerat com l'esdeveniment científic més important al món sobre contaminació lumínica i afectació de la llum a la nit. El Consell Comarcal de la Noguera, centre gestor del PAM, serà l'organitzador local del congrés i comptaran amb la col·laboració de la Diputació de Lleida, de l'IEI i el mateix projecte europeu Pirineus la Nuit.