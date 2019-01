El Govern destina 1,8 milions d'euros als ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

El Govern ha autoritzat el Departament d'Agricultura a destinar 1.800.000 euros per a la convocatòria 2019 dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal. Aquests ajuts estan adreçats a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) per tal que realitzin tasques d'assessorament en gestió integrada de plagues i de prevenció i lluita contra els organismes nocius dels vegetals.

A més, el Govern també ha aprovat destinar 120.000 euros a la convocatòria 2019 d'ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica. Les agrupacions de defensa vegetal estan regulades pel Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal.

El seu objectiu és col·laborar amb l'Administració per lluitar de manera col·lectiva contra els agents nocius dels vegetals mitjançant l'aplicació de les tècniques i els principis de gestió integrada de plagues, i la utilització racional dels productes fitosanitaris i altres mitjans de defensa fitosanitària.

En relació als ajuts a la recerca aplicada en producció agroalimentària, dels 120.000 euros, 96.000 són per al 2019 i 24.000 per al 2020. Són ajuts que van adreçats als equips de recerca de les universitats, dels centres de recerca públics i privats de Catalunya sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, i dels centres tecnològics o centres de la xarxa TECNIO, és a dir, els centres tecnològics i grups universitaris experts en investigació industrial i en transferència tecnològics a Catalunya.