El preu de la llum se segueix encarint: puja un 12% les primeres setmanes del 2019 respecte l'any passat

Les dues primeres setmanes de gener el kilowatt de llum s'ha encarit un 12% respecte a l'any passat, ha denunciat l'associació de consumidors Facua en un comunicat. De mitjana, el preu de l'energia consumida pels usuaris amb la tarifa semiregulada (PVPC) ha sigut de 16,72 cèntims per cada kilowatt, davant dels 14,93 dels primers catorze dies de l'any passat. Si segueix aquesta tendència, l'usuari mitjà pagarà una factura a finals de mes de 80,38 euros, és a dir, 6,53 euros per sobre de les tarifes aplicades el 2018.

Davant aquest escenari, Facua-Consumidores en Acción ha criticat que el govern espanyol no emprengui "mesures d'abast" per abaratir el rebut i ha reclamat la rebaixa de l'IVA de la llum al 4% i la creació d'una tarifa regulada per les famílies que no superin els 10 kilowatt de potència contractada i determinats límits de consum.

Durant l'any passat els espanyols van pagar tres de les cinc factures de la llum més cares de la història, han apuntat. Segons l'associació de consumidors, centenars de milers de famílies no poden fer front a la factura elèctrica. Per reduir el preu de la llum, Facua ha demanat al govern espanyol que abaixi l'IVA de l'electricitat al 4%, una mesura que, segons els seus càlculs, suposaria un estalvi de gairebé 130 euros anuals als usuaris de mitjana.

L'associació de consumidors també ha proposat a l'executiu de Pedro Sánchez que creï una tarifa regulada per a totes les famílies que no superin els 10 kilowatt de potència contractada i determinats límits de consum tenint en compte “els desproporcionats preus de la llum, l'absència de competència del sector i la situació econòmica” de la ciutadania. “Amb el degut desenvolupament normatiu, aquesta fórmula no implicaria contradiccions amb la legislació comunitària”, han assegurat.

A més, Facua ha advertit que els “canvis lleus” introduïts pel govern socialista per percebre el bo social “segueixen sense garantir descomptes significatius” i manté uns nivells de renda excessivament baixos per accedir-hi, excepte a les famílies nombroses, que poden beneficiar-se totes.